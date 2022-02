ORF III am Mittwoch: Dreiteiliger Steiermark-Abend mit Premieren zu Ramsau und Wölzertal in „Heimat Österreich“ und „Landleben“

Außerdem: „MERYNS sprechzimmer: Resilienz und Gesundheit“, Nationalratssitzung live

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information besucht am Mittwoch, dem 23. Februar 2022, einige der schönsten Ecken der Steiermark: Im Hauptabend zeigt eine „Heimat Österreich“-Premiere den „Frühling in der Ramsau“, bevor „Landleben“ in einer weiteren Neuproduktion „Durchs Wölzertal“ führt. Anschließend ist „Landleben“ außerdem „Auf der Rax“ unterwegs. Danach befasst sich ein ORF-III-Gesundheitsdoppel mit den Themen Resilienz und positives Denken, beginnend mit einer neuen Ausgabe von „MERYNS sprechzimmer“.

Tagsüber ab 9.05 Uhr überträgt „Politik live“ die Nationalratssitzung, kommentiert von Vera Schmidt und Astrid Wibmer. Am ersten von zwei Plenartagen starten die Abgeordneten mit einer Aktuellen Stunde bzw. einer Aktuellen Europastunde, die Themen wählen ÖVP bzw. die Grünen. Danach werden die beiden Volksbegehren „Impfpflicht: Striktes NEIN“ und „Kauf Regional“ erstmals im Nationalrat diskutiert. ORF 2 überträgt parallel bis 13.00 Uhr, kommentiert von Fritz Jungmayr.

Den dreiteiligen Themenabend im Zeichen von Natur und Menschen der Steiermark eröffnet die neue „Heimat Österreich“-Doku „Frühling in der Ramsau“ (20.15 Uhr) von Wolfgang Scherz. Rund um das Dachsteinmassiv liegen einige der schönsten Almen und Bergregionen der Ostalpen. Wenn hier der Schnee taut und die Tage wieder heller und länger werden, erwacht eine beeindruckende Natur zu neuem Leben. Und die Menschen, die hier im Freien arbeiten, nehmen ihr Werk im Jahreskreislauf wieder auf – etwa Walter Walcher, der „singende Fleischhauer“ aus der Ramsau. Seine Melodien und Texte kommen ihm oft in den Sinn, während er auf eine Alm aufsteigt. Oder Matthias Brandstetter, der Tierarzt, der sich ganz der Liebe zu seiner Bergscheckenherde verschrieben hat.

Anschließend um 21.05 Uhr ist eine „Landleben“-Neuproduktion von Michael Weinmann unterwegs „Durchs Wölzertal“, das sich nördlich des Murtales durch die steirischen Alpen zieht. Auf bis zu 1.700 Meter Seehöhe führen die Wege durch das bergige Umland der Region Oberwölz-Lachtal und geben einen einzigartigen Blick auf diese Kultur- und Naturlandschaft frei. In ihrer Freizeit zieht es die Menschen etwa zum Fischsee-Wasserfall bei der Schöttl Alm, zur Glattjochkapelle oder auf die Eselsberger Alm. Danach folgt „Landleben: Auf der Rax“ (21.55 Uhr).

Zum Thema „Resilienz und Gesundheit“ meldet sich um 22.30 Uhr „MERYNS sprechzimmer“. Im Zuge der Corona-Pandemie hat das Schlagwort Resilienz wieder an Bedeutung gewonnen. Es bezeichnet die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen zu überstehen. Die Belastbarkeit eines Menschen ist zum Teil durch frühe Einflüsse bestimmt wie verlässliche Bezugspersonen oder positive Entscheidungserlebnisse. Resilienz kann aber auch neu „programmiert“ werden. Und somit stellt sich die Frage:

Ist Resilienz für alle erlernbar? ORF-III-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn diskutiert dazu mit Heide-Marie Smolka, Psychologin und Glücks-Expertin, sowie mit Georg Psota, Chefarzt der Psychosozialen Dienste in Wien. Abschließend um 23.20 Uhr fragt „treffpunkt medizin: Können wir uns gesund denken?“.

