„WELTjournal / WELTjournal +“ zur Ukraine-Krise: „Mein Donezk“ und „Putin – Russlands neuer Machtanspruch“

Am 23. Februar ab 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Was vielfach befürchtet wurde, ist eingetreten: Russland hat die selbst ernannten „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk der prorussischen Separatisten in der Ostukraine offiziell anerkannt und bereits die Entsendung von Truppen angeordnet. Die Kriegsgefahr in der Ukraine ist damit noch weiter gestiegen. Das „WELTjournal“ – präsentiert von Patricia Pawlicki – zeigt dazu am Mittwoch, dem 23. Februar 2022, um 22.30 Uhr in ORF 2 Christian Wehrschütz’ Porträt „Mein Donezk“. Im „WELTjournal +“ folgt um 23.05 Uhr die Dokumentation „Putin – Russlands neuer Machtanspruch“.

WELTjournal: „Mein Donezk“

Das „WELTjournal“ zeigt ein von Osteuropa-Korrespondent Christian Wehrschütz 2016 gestaltetes Porträt von Donezk, der lange umkämpften fünftgrößten Stadt der Ukraine. Wehrschütz hat seit Ausbruch des Konflikts immer wieder aus Donezk berichtet und gewährt Einblick in seine Arbeit als Krisenreporter in der Ukraine. Er zeigt die politischen Konflikte, die Kriegswirren und den mühsamen Wiederaufbau. Der Glanz der Vorkriegszeit war verschwunden, doch Oper und Theater in Donezk spielten wieder. Das Fußballstadion diente als Umschlagsplatz für Hilfsgüter aller Art. Die Außenbezirke lagen auch damals noch teilweise unter Beschuss, doch im Zentrum von Donezk war die Bevölkerung bestrebt, so normal wie möglich zu leben. Ein Leben in einem instabilen Gleichgewicht, weder Krieg noch Frieden, eine politische Lösung ferner denn je. Ein Zeitdokument, das angesichts der derzeitigen Lage neue Aktualität bekommt.

WELTjournal +: „Putin – Russlands neuer Machtanspruch“

Seit August 1999 lenkt Wladimir Putin durchgehend die Geschicke Russlands – als Präsident oder als Regierungschef. In diesen mehr als 20 Jahren hat er es sich zu seiner Mission gemacht, Russland wieder zur Supermacht wie in Sowjetzeiten aufzubauen. Lange Zeit war Putin der EU gegenüber ausgesprochen positiv eingestellt, doch zu einer wirklichen Annäherung an den Westen ist es nicht gekommen – im Gegenteil: Nach der völkerrechtswidrigen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim verhängte die EU Sanktionen gegen Russland, Russland verfügte im Gegenzug einen Einfuhrstopp für westliche Lebensmittel. Seither sucht Putin sich Verbündete im Nahen Osten und in Asien. „WELTjournal +“ blickt hinter die Kulissen des Systems Putin: Nach innen setzt er auf einen autoritäreren Führungsstil, bei dem Kritikerinnen und Kritiker mundtot gemacht werden. Dennoch ist er sich der Unterstützung einer breiten Mehrheit der Bevölkerung sicher.

