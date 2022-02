Favoriten: 5-Uhr-Tee am 26.2. im Waldmüller-Zentrum

Konzert mit Kurt Strohmer, Anmeldungen: 0660/46 46 614

Wien (OTS/RK) - Der Kultur-Verein „Kultur 10“ richtet am Samstag, 26. Februar, eine stimmungsvolle „5-Uhr-Tee“-Veranstaltung im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) aus. Das bunte Musik-Programm mit dem beliebten Unterhalter Kurt Strohmer beginnt um 17.00 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro („Musikbeitrag“). An dem Nachmittag ertönen bekannte Lieder wie „Liebeskummer lohnt sich nicht...“, „Lady Sunshine und Mister Moon“ sowie „New York, New York“. Die Zuhörerschaft muss die aktuellen Corona-Bestimmungen befolgen. Überdies bittet das ehrenamtliche „Kultur 10“-Team um Anmeldungen: Telefon 0660/46 46 614 (Roswitha Jarolim).

Kurt Strohmer hat ein vielfältiges Repertoire, vom guten alten Wienerlied, Schlagern und Austro-Pop bis zu Evergreens, Rock’n Roll und den Hits des legendären „Rat Packs“ aus Las Vegas. Im Heurigen-Lokal, im „Hawara Club“, bei Ball-Abenden, auf großen Bühnen und auf Kreuzfahrtschiffen ist Strohmer immer rasch der Publikumsliebling. Über weitere Veranstaltungen im „Waldmüller-Zentrum“ informiert die Vereinigung „Kultur 10“ per E-Mail: waldmuellerzentrum@chello.at.

Allgemeine Informationen:

Sänger Kurt Strohmer: www.kurtstrohmer.at

Entertainer Kurt Strohmer: www.wiener-entertainment.at

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

