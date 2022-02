FPÖ – Vilimsky zu Ukraine-Konflikt: „Frieden in Europa muss gewahrt werden!“

Derzeitige Situation in der Ukraine erfordert eine sofortige Rückkehr zum Verhandlungstisch. Biden und Putin gefährden den Frieden und die Sicherheit in Europa

Wien (OTS) - Als eine „bedrohliche und ernstzunehmende Situation“ sieht Harald Vilimsky freiheitlicher Delegationsleiter im Europäischen Parlament die Anerkennung der zwei Volksrepubliken Lugansk und Donezk durch Russland sowie die Entsendung russischer Truppen in dieses Gebiet. „Russland muss zurück an den Verhandlungstisch. Jede weitere Eskalation von allen Seiten muss unbedingt vermieden werden“, appellierte Vilimsky.

Die derzeitige Lage ist seiner Ansicht nach auch durch die falschen Entscheidungen europäischer Außenpolitik passiert. „Die stetige NATO-Osterweiterung, die auch durch die EU vorangetrieben wurde, kreiert ein immenses Spannungsfeld zwischen Europa und der russischen Föderation wie in den heißesten Phasen des Kalten Krieges“, meinte der freiheitliche EU-Abgeordnete.

Er sieht eine große Gefahr darin, dass die USA die Maßstäbe in diesem Konflikt vorlegen. „Joe Biden ist ein 'Kalter Krieger', der eine weitere Eskalation in Osteuropa nicht scheut. Ihm geht es auch darum, US-Interessen durchzusetzen, indem er zum Beispiel die Schließung wichtiger Energiequellen für Europa aus Russland fordert, während man dadurch die EU in das für die USA lukrative Flüssiggasgeschäft treibt", kritisierte Vilimsky und forderte einen Rückzug der Amerikaner aus diesem Konflikt. „Joe Biden hat durch seine Kriegsrhetorik der letzten Wochen den europäischen Staaten in ihren Vermittlungsbemühungen sehr geschadet“, meinte der freiheitliche EU-Abgeordnete. „Sowohl Biden als auch Putin gefährden mit ihren Aktionen die europäische Sicherheit und den Frieden in Europa“, so Vilimsky.

Er forderte eine „Abrüstung von Worten und Taten“ und lehnte weitreichende Sanktionen, die vor allem auf den Rücken der Menschen ausgetragen werden, ab. „Wir merken, dass diese Sanktionspolitik nichts bringt. Im Gegenteil befeuert sie auf russischer Seite diejenigen, die einen Konflikt mit dem Westen nicht scheuen und bestärkt nur eine russisch-chinesische Achse“, meinte der freiheitliche Delegationsleiter.

Zudem forderte er sowohl von der EU als auch von Russland die Anerkennung einer neutralen Ukraine. „Die Ukraine muss von ihrem Vorhaben ablassen, NATO-Mitglied zu werden und Russland muss ihr entsprechende Garantien für ihre Souveränität und ihren Erhalt als Staat geben“, sagte Vilimsky.

