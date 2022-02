¡Viva Rolando Villazón! ORF gratuliert zum 50. Geburtstag

Mit Filmporträt und hochkarätig besetzter Benefizgala aus Salzburg am 27. Februar in ORF III

Wien (OTS) - Als einer der gefragtesten Opernsänger der Welt, Regisseur und Schriftsteller hat Rolando Villazón die klassische Musikszene seit knapp zwei Jahrzehnten entscheidend geprägt. Am 21. Februar feiert der seit 2019 amtierende Intendant der Mozartwoche seinen 50. Geburtstag mit einem festlichen Benefiz-Galakonzert zugunsten der Internationalen Stiftung Mozarteum, deren künstlerischer Leiter er ist. Der ORF berichtet heute (22. Februar 2022) aktuell über das Konzert – u. a. in den „Seitenblicken“, „Salzburg heute“ und ORF-III-„Kultur heute“ – und zeigt das glanzvolle Ereignis, eine Koproduktion mit UNITEL, ZDF/ARTE und der Stiftung Mozarteum Salzburg, am Sonntag, dem 27. Februar, um 20.15 Uhr in ORF III im Rahmen von „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“, eingeleitet vom Filmporträt „Rolando Villazon – ¡Viva México!“ (19.15 Uhr). Im Rahmen der Gala singen und spielen Wegbegleiter/innen wie Plácido Domingo, Magdalena Kožena, Regula Mühlemann, Charles Castronovo, Michael Volle, Fatma Said und die Camerata Salzburg unter der Leitung von Giedrė Šlekytė für und mit Rolando Villazón.

„Mit all diesen wunderbaren Künstlerinnen und Künstlern verbindet mich eine langjährige persönliche und musikalische Freundschaft: Sie allesamt waren und sind für mein Leben und meine Karriere von großer Bedeutung. Es wird ein außergewöhnlicher Abend, voller Musik, Licht und Lachen. Es ist mir eine große Freude, in Salzburg mit meinem Publikum zu feiern, meiner künstlerischen Heimat und einem Ort, der mir schon lange sehr am Herzen liegt“, zeigt sich Jubilar Rolando Villazón begeistert.

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann:

„Rolando Villazón ist eine der herausragendsten Künstlerpersönlichkeiten der internationalen Klassikwelt und als leidenschaftlicher Interpret, Regisseur und Impresario sowie ausgesprochener Mozart-Experte und Wahl-Salzburger eine Bereicherung für das Kulturland Österreich. Der ORF begleitet sein künstlerisches Schaffen seit dessen Anfängen 2005 an der Wiener Staatsoper sowie bei den Salzburger Festspielen, wo er unserem Publikum u. a. mit der Sensationsproduktion der ‚Traviata‘ mit Anna Netrebko unvergessliche Sternstunden bescherte, oder zuletzt im Sommer 2021 mit einem Konzert der neuen ORF-III-Reihe ‚Klassikstars am Traunsee‘ begeisterte. Auch als künstlerischer Leiter der Stiftung Mozarteum und Intendant der Mozartwoche steht er für höchste Qualität und ist ein verlässlicher Partner. Ich gratuliere Rolando Villazón herzlich zum 50. Geburtstag und freue mich, dass wir zu diesem Anlass auch das hochkarätige Benefizkonzert aus dem Haus für Mozart in ORF III zeigen können. Mein großer Dank gilt dem Jubilar sowie unseren Koproduktionspartnern UNITEL, ZDF/ARTE und der Stiftung Mozarteum Salzburg, die dieses Ereignis ermöglicht haben.“

ORF III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber:

„Rolando Villazón ist unserem Publikum seit vielen Jahren eng verbunden und ein treuer Partner. Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, gemeinsam mit UNITEL, ZDF/ARTE sowie mit der Stiftung Mozarteum Salzburg nun auch dieses einmalige Galakonzert für unsere Zuseherinnen und Zuseher umsetzen zu können. ¡Feliz cumpleaños und auf viele weitere Jahre, Rolando!“

Der ORF-III-Programmabend am 27. Februar im Detail:

Zur Einstimmung auf das Benefizkonzert begibt sich „Erlebnis Bühne“ im Vorabend um 19.15 Uhr in „Rolando Villazón – ¡Viva México!“ auf eine Reise in die Heimat des Publikumslieblings. Neben beliebten Kulturschätzen und Sehenswürdigkeiten überrascht der gebürtige Mexikaner mit französischem Pass und österreichischen Wurzeln musikalisch mit mexikanischen Klassikern wie „La Cucaracha“, „Bésame mucho“, „Júrame“ oder „Solamente una vez“.

Um 20.15 Uhr steht dann „Viva Rolando! Die Gala zum 50. Geburtstag von Rolando Villazón aus Salzburg“ auf dem Programm von „Erlebnis Bühne“. Der erste Teil des von Barbara Rett moderierten Abends ist Wolfgang Amadeus Mozart gewidmet. Zu hören sind etwa Arien und Ensembles aus „Le nozze di Figaro“, „Così fan tutte“ und „La clemenza di Tito“. Aus letztgenanntem Werk interpretiert Mezzosopranistin Magdalena Kožena „Parto, parto“. Darauf folgen Arien aus Rossinis „Il barbiere di Siviglia“ oder Verdis „Don Carlo“. Mit Bariton Michael Volle singt Villazón „È lui! desso! L’infante!“ – „Dio, che nell’alma infondere“ aus „Don Carlo“, ein Duett über die Freundschaft. Im zweiten Teil erklingen Melodien der Genres Operette und Zarzuela sowie populäre Lieder aus Europa und Mexiko. Plácido Domingo wird u. a. mit spanischer Zarzuela zu erleben sein. Mit dem US-amerikanischen Tenor Charles Castronovo interpretiert Rolando Villazón den bekannten Titel „Granada“. Es spielt die Camerata Salzburg unter der Leitung von Giedrė Šlekytė.

Die ORF-Klassikplattform myfidelio (www.myfidelio.at) streamt den Abend österreichweit bereits am 26. Februar 2022 um 20.00 Uhr. Eine eigene Geburtstagskollektion feiert außerdem Rolando Villazóns vielseitiges künstlerisches Schaffen und zeigt ihn in zahlreichen Sternstunden der Klassik, wie etwa in der Rolle des Alfredo in „La Traviata“ bei den Salzburger Festspielen 2005.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at