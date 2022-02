Hinaus in den Frühling: Hilfswerk unterstützt Senior/innen mit Aktivitäten, Beratung und Begleitung

Wien (OTS) - Ältere Menschen und pflegende Angehörige haben die Corona-Pandemie als große emotionale und psychische Belastung erlebt. Viele haben sich zurückgezogen und noch nicht zurückgefunden in ihr gewohntes Sozialleben. Einsamkeitsgefühle und Überforderung sind die Folgen. Das Hilfswerk unterstützt sie mit speziellen Angeboten, aus der Isolation und zu mehr Lebensfreude zu finden.

Für ältere Menschen und pflegende Angehörige waren die vergangenen Monate besonders schwierig: Die lange Dauer der Pandemie zermürbt. Viele haben ihre Sozialkontakte angesichts der hohen Infektionszahlen zudem erneut stark reduziert und sich in die eigenen vier Wände zurückgezogen. Ängste und Einsamkeitsgefühle haben zugenommen, Bewegung und Zeit an der frischen Luft sind oft zu kurz gekommen.

„Seniorinnen und Senioren haben in diesem zweiten Corona-Winter auf Vieles verzichtet. Dem entsprechend hat er an ihren Kräften gezehrt. Auch für viele pflegende Angehörige war die Belastung größer als sonst – etwa, weil sie weniger Unterstützung durch Dritte genutzt haben,“ erläutert Mag. Sabine Maunz, Fachliche Leitung Pflege und Betreuung beim Hilfswerk Österreich.

Mit neuer Lebensfreude in den Frühling

Umso wichtiger sei es nun, gemeinsamen Aktivitäten und wohltuenden Kontakten wieder größeren Stellenwert zu geben. „Mit den steigenden Temperaturen und dem nahenden Frühling fällt es vielen leichter, die eigenen vier Wände zu verlassen und den Austausch mit anderen zu suchen“, so Hilfswerk-Expertin Maunz. Das bringt neue Lebensfreude und durchbricht die Einsamkeit. Für all jene, denen das nicht alleine gelingt, hält das Hilfswerk spezielle Angebote bereit:

Das Hilfswerk Salzburg etwa lädt ältere Menschen, die sich einsam fühlen, zu Tagesbesuchen in seine Senioren-Tageszentren ein. Dort finden sie Unterhaltung, Anschluss und Abwechslung zum Alltag. So werden pflegende Angehörige tageweise entlastet. Einmal pro Monat ist der Besuch kostenlos. Außerdem bietet das Hilfswerk Salzburg einen Krankenhausbegleitdienst an: Ältere Menschen, die nicht über die finanziellen Mittel oder die Unterstützung durch Angehörige verfügen, werden kostenlos zu Untersuchungen und Behandlungen ins Krankenhaus gebracht.

Im Hilfswerk Kärnten erfreut sich das Projekt „Spazieren gegen die Einsamkeit“ anhaltender Beliebtheit. Ein- bis zweimal pro Woche laden Sozialpädagog/innen zu einem Spaziergang, der unter einem stärkenden Motto steht. Und die Gesundheitsberatung „JETZT“ des Wiener Hilfswerk informiert ältere Menschen darüber, was sie für die eigene Gesundheit tun können. Viermal pro Monat findet zudem ein Gesundheitsplausch mit diplomierten Pflegekräften zu verschiedenen Gesundheitsthemen statt.

Das Hilfswerk Steiermark bietet mit der aufsuchenden psychosozialen Betreuung und psychiatrischen Beratung Unterstützung bei Ängsten, Konflikten oder Überforderung. Das Hilfswerk Salzburg ermöglicht pflegenden Angehörigen mit der psychosozialen Begleitung Beratungsgespräche, Entlastung und Erfahrungsaustausch in Kleingruppen.

Mit diesen sozialen Aktivitäten, psychosozialer Begleitung und Beratung oder gesundheitsfördernden Maßnahmen finden ältere, einsame Menschen soziale Einbindung und pflegenden Angehörige Entlastung. Die Angebote sind Teil des Projekts „Gemeinsam gegen Alterseinsamkeit, Armut und Ausgrenzung“ wurden dank einer Förderung durch das Sozialministerium im Sommer 2021 ins Leben gerufen und werden seither – unter jeweils angepassten Sicherheitsbestimmungen – rege genutzt.

Hotline für pflegende Angehörige

Pflegenden Angehörigen steht die Hilfswerk Hotline offen: Erreichbar unter 0800 640 660, von Montag bis Donnerstag von 9:00 bis 16:00 Uhr, Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr – gebührenfrei aus ganz Österreich. Hier beraten qualifizierte Fachkräfte bei seelischer oder emotionaler Not, Überforderung und Krankheit, im Hinblick auf finanzielle Schwierigkeiten oder bei Fragen zu Pflege und Betreuung. Die Hotline hilft pflegenden Angehörigen, rasch und unkompliziert die Unterstützung zu finden, die sie brauchen.

Informationen und Links zu allen aktuellen Angeboten der Hilfswerk-Landesverbände für Seniorinnen und Senioren sowie pflegende Angehörige finden Sie unter: coronahilfe.senioren.hilfswerk.at.



