Sperre des Bezirksmuseums Innere Stadt bis 12. März

Wien (OTS/RK) - Notwendige Renovierungsmaßnahmen, darunter der Einbau einer neuen Lüftungsanlage, machen eine Sperre des Bezirksmuseums Innere Stadt (1., Wipplinger Straße 8, „Altes Rathaus“) erforderlich. Ab sofort ist das Museum geschlossen. Geplanter Abschluss der Arbeiten: bis Samstag, 12. März. Der ehrenamtlich engagierte Museumsleiter, Kurt Kospach, hat die Wiedereröffnung für Sonntag, 13. März, in Aussicht genommen. Die Museumsräumlichkeiten sollen an diesem Tag von 10.00 bis 16.00 Uhr offen sein. Der Eintritt ist frei. Das Publikum muss Corona-Vorschriften einhalten und kann Spenden geben. Auskünfte per E-Mail: bm1010@bezirksmuseum.at.

In einer fixen Ausstellung im Bezirksmuseum Innere Stadt werden zum Beispiel eine Figur vom Dach der Börse, ein Stück der alten „Pummerin“, ein Ringtheater-Tor, der Reitstock von Erzherzogin Elisabeth, ein Löscheimer, ein Spinnrad und der Schminkspiegel von Kammerschauspielerin Gusti Wolf präsentiert. Während der Sperre laden die Museumsleute zum „Virtuellen Rundgang“ ein: www.bezirksmuseum.at/de/bezirksmuseum_1/bezirksmuseum/rundgang_durch_das_museum/.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Innere Stadt: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 1. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/innerestadt/

