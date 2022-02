Grebien/Grüne zur Zero Project Conference: Beeindruckende Initiativen für mehr Inklusion und Barrierefreiheit

Innovative App für Menschen mit Sprachbeeinträchtigungen ermöglicht Kommunikation mit eigener Stimme

Wien (OTS) - Heute, Dienstag, findet im Parlament die Auftaktveranstaltung der Zero Project Conference der Essl Foundation zum Thema „Inklusion – Barrierefreiheit – Digitalisierung“ statt. Heike Grebien ist Mentorin eines der ausgezeichneten Projekte für mehr Barrierefreiheit. „Für unser Zusammenleben – in der Familie, Partnerschaft, Arbeit und Freizeit – ist Kommunikation unerlässlich. Menschen müssen und möchten sich ausdrücken, ihre Wünsche, Bedürfe, Ideen und Gedanken anderen mitteilen. Nur so ist ein gesellschaftliches Miteinander überhaupt möglich“, hält Heike Grebien, Sprecherin der Grünen für Menschen mit Behinderungen, fest.

Vielen Menschen aber fällt es schwer, verständlich zu sprechen. In Österreich haben laut Mikrozensuserhebung 0,4 Prozent der Menschen Probleme beim Sprechen. Dazu kommen 7,3 Prozent mit Mehrfachbehinderungen, die eventuell Probleme beim Sprechen haben. Aktuell stehen nicht allen Menschen, die es benötigen, in Österreich entsprechende Hilfsmittel zur Kommunikation zur Verfügung. Oft erfordern die Angebote einen zusätzlichen Ankauf von teuren Endgeräten, die sich Menschen mit Behinderungen nicht immer leisten können. Deshalb sind niederschwellige und einfach zu nutzende Angebote, die Kommunikation erleichtern, enorm wichtig. Mittlerweile gibt es zahlreiche Sprachassistenzen, die es Menschen mit Behinderungen ermöglichen zu kommunizieren und diverse Geräte zu steuern. Diese benötigen jedoch eine deutliche und verständliche Sprache. Das hat viele Menschen mit Sprachbehinderungen bzw. Sprachbeeinträchtigungen bisher ausgeschlossen.

„Die innovative Spracherkennungs-App des Startups Voiceitt aus Tel Aviv ermöglicht es nun, auch Menschen mit Sprachbeeinträchtigungen mit ihrer eigenen Stimme zu kommunizieren und Geräte zu steuern. Die Selbstständigkeit und Lebensqualität von Menschen mit Sprachbehinderungen wird dadurch erheblich verbessert. Es ist mir daher eine große Freude, diese tolle Innovation bei der Zero Project Conference besser kennenlernen zu dürfen“, zeigt sich Grebien beeindruckt.

