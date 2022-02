Früheres Ende von Ausstellungen im Bezirksmuseum 3

Letzte Besichtigung: 2. März, Info: bm1030@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Derzeit zeigt das Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) die Sonder-Ausstellungen „Mautner Markhof. Vom Biedermeier ins 21. Jahrhundert“ und „Antal Jancsek“, die ursprünglich bis Mittwoch, 9. März, laufen sollten. Wegen umfassender Vorbereitungen kommender Präsentationen hat das Museumsteam (Leitung: Franz Hofbauer) das Ende der Ausstellungen vorverlegt: Nur mehr am Mittwoch, 23. Februar (16.00 bis 18.00 Uhr), am Sonntag, 27. Februar (10.00 bis 12.00 Uhr), sowie am Mittwoch, 2. März (16.00 bis 18.00 Uhr), ist eine Besichtigung möglich.

Der Eintritt in das Bezirksmuseum Landstraße ist frei. Spenden nimmt die ehrenamtliche Historiker-Mannschaft gerne an. Das Publikum wird um Beachtung der aktuellen Corona-Regelungen gebeten. Erteilung von Auskünften: Telefon 4000/03 127 (während der Öffnungsstunden).

Seit September 2021 sind im Bezirksmuseum Landstraße die Sonder-Ausstellungen „Mautner Markhof. Vom Biedermeier ins 21. Jahrhundert“ und „Antal Jancsek“ zu sehen. Die Besucherinnen und Besucher werden in die Geschichte der Familie Mautner Markhof eingeweiht. Im Zentrum stehen Aktivitäten der Unternehmer-Dynastie im 3. Bezirk. An die Vergangenheit erinnern Bilder, Texte und Objekte, darunter ein Silber-Tischaufsatz und ein Gedenkbuch. Genauso interessant ist der Rückblick auf das Schaffen des namhaften Malers Antal Jancsek (1907 – 1985), der sich in seinen Werken mit Natur, Menschen, Tieren, Bräuchen, Zirkus und der Revolution in Ungarn befasst hat. Beantwortung von Fragen dazu per E-Mail: bm1030@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Mautner Markhof (Unternehmen): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Mautner_Markhof_(Unternehmen)

Veranstaltungen im 3. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/landstrasse/

