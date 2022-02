TERMIN-AVISO: Hanke/Czernohorszky/Gruber: Baustart für Großwärmepumpe bei Wiener Hauptkläranlage

Wien Energie startet mit der Errichtung einer 110 Megawatt-Großwärmepumpenanlage – Anlage produziert künftig klimaneutrale Fernwärme für mehr als 100.000 Haushalte

Wien (OTS) - Wien Energie baut in Simmering eine der leistungsstärksten Großwärmepumpen Europas am Gelände der ebswien Kläranlage in Simmering. Die Anlage versorgt ab Mitte 2023 in einer ersten Ausbaustufe und ab 2027 im Vollausbau mehr als 100.000 Wiener Haushalte mit umweltfreundlicher Fernwärme. Die Energie dafür kommt zu 100 Prozent aus der Region.



Wien Energie lädt anlässlich des Spatenstichs für den Bau der Anlage herzlich zum Fototermin:

Datum: Freitag, 25.02.2022

Beginn: 10.30 Uhr

Ort: ebswien Kläranlage, Eingang Landwehrstraße 7, 1110 Wien

Anreise mit öffentlichem Verkehr: Busstation Landwehrstraße (73A, 79A, 79B)

Teilnehmer:

Peter Hanke , Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke

, Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke Jürgen Czernohorszky , Stadtrat für Klima, Umwelt, Demokratie und Personal

, Stadtrat für Klima, Umwelt, Demokratie und Personal Karl Gruber, Geschäftsführer Wien Energie

Anmeldung: Medienvertreter*innen, TV-Teams und Fotograf*innen sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung unter alexander.hoor @ wienenergie.at wird gebeten.

Corona-Sicherheitsmaßnahmen:

Bitte achten Sie auf die Einhaltung der aktuellen Sicherheits- und Abstandsbestimmungen. Beim Termin gilt die 2G-Plus-Regel – geimpft/genesen und zusätzlich PCR-getestet.

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Hoor

Pressesprecher Wien Energie

Telefon: 0664 884 801 81

E-Mail: alexander.hoor @ wienenergie.at