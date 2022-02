„Klartext“ am 23.2. live in Ö1: „Aufräumen in der türkisen ‚Familie‘“

Wien (OTS) - Eine Woche vor Beginn der Befragungen im ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss ist es Zeit „Klartext“ zu sprechen: Am Mittwoch, den 23. Februar diskutieren bei Bernt Koschuh ab 18.30 Uhr live in Ö1 die Fraktionsführerinnen und Fraktionsführer der fünf Parlamentsparteien Andreas Hanger (ÖVP), Kai Jan Krainer (SPÖ), Christian Hafenecker (FPÖ), Nina Tomaselli (Grüne) und Stephanie Krisper (NEOS).

„Aufräumen in der türkisen ‚Familie‘“: Mit diesem Ziel gehen die Oppositionsparteien in den sogenannten ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss. Parteipolitische Postenbesetzungen, Inseraten- und Umfrage-Korruption, Konflikte in der Justiz und Freunderlwirtschaft bei Auftragsvergaben sollen gesucht und untersucht werden. In einer ungewöhnlichen Allianz haben sich SPÖ, NEOS und Freiheitliche zusammengeschlossen. Sie haben den Untersuchungsausschuss betreffend „Klärung von Korruptionsvorwürfen gegen ÖVP-Regierungsmitglieder“ zwischen 2017 und 2021 initiiert. Erstmals soll also nur eine Partei im Fokus eines U-Ausschusses stehen - die türkise ÖVP unter Sebastian Kurz. Für die emotionalen Höhepunkte dürften die jüngsten Chats sorgen. Statt Aktenmangel ortet die Opposition diesmal eine Aktenflut aus ÖVP-geführten Ministerien. Und zu den spannendsten Fragen zählt, wie es die ÖVP anlegt – um Aufklärung bemüht, als Bremserin an Bord oder gar in der Lage, andere Parteien mit in den Korruptions-Fokus zu nehmen. In „Klartext“ diskutieren bei Bernt Koschuh live in Ö1 die Fraktionsführerinnen und Fraktionsführer der fünf Parlamentsparteien Andreas Hanger (ÖVP), Kai Jan Krainer (SPÖ), Christian Hafenecker (FPÖ), Nina Tomaselli (Grüne) und Stephanie Krisper (NEOS).

