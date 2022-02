„Der Bergdoktor – Im Frieden“: Neue Folge des ORF/ZDF-Serienhits am 23. Februar in ORF 2

ORF-Premiere mit Hans Sigl, Heiko Ruprecht, Ronja Forcher u. a.

Wien (OTS) - Vermeintlich „Im Frieden“ angekommen ist „Der Bergdoktor“ in einer neuen Folge der ORF/ZDF-Erfolgsserie am Mittwoch, dem 23. Februar 2022, um 20.15 Uhr ORF 2. Dr. Martin Gruber alias Hans Sigl muss sich jedoch weiter um Ausgleich bemühen – sowohl privat als auch im Fall eines neuen Patienten. Denn bei Bergsteiger-Legende Maurus Steiger brechen nach einem Wanderunfall alte Konflikte wieder auf. An der Seite von Hans Sigl spielen in weiteren Rollen wieder Heiko Ruprecht, Ronja Forcher, Monika Baumgartner, Ines Lutz, Natalie O’Hara, Mark Keller, Rebecca Immanuel, Simone Hanselmann und Andrea Gerhard. In Episodenrollen sind u. a. Claudia Wenzel, Daniel Friedrich, Michael Roll und Krista Posch zu sehen. Regisseurin Ulrike Hamacher setzte die Folge vor der Kulisse der Tiroler Bergewelt nach einem Drehbuch von Philipp Roth und Nikolai Müllerschön in Szene.

„Der Bergdoktor – Im Frieden“ am 23. Februar um 20.15 Uhr in ORF 2

Martin (Hans Sigl) hat allen Grund zur Freude! Franziska ist aus dem Koma erwacht und schätzt es sehr, dass ihr Sohn am Gruberhof rührend von Anne (Ines Lutz) umsorgt wird. Als Franziska erfährt, wie feindselig sich ihre Mutter (Claudia Wenzel) gegenüber Martin verhalten hat, will sie den Kontakt zu ihr für immer abbrechen. Doch Martin äußert Bedenken, denn sein Kind soll eine Familie haben. Um Ausgleich bemüht ist der Bergdoktor auch, als Kletter-Legende Maurus Steiger (Daniel Friedrich) bei einer vermeintlich einfachen Tour in einen Unfall verstrickt wird. Zwischen Maurus und seinem ehemaligen Kletterkameraden Rudi (Michael Roll) bestehen spürbare Spannungen.

Wer nicht genug vom smarten „Bergdoktor“ bekommen kann, findet die ersten 13 Staffeln zum Streamen auf Flimmit (https://flimmit.at).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at