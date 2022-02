Das neue Schindler Linea300Smart: Mit Stil zur Information

Der Pionier und Gestalter der Digitalisierung im Aufzugsbau Schindler ergänzt das innovative Portfolio der Schindler Digital Media Services um ein ganz besonderes Designprodukt

Wien (OTS) - Das innovative Linea300Smart ist die schlanke, sowie effiziente Informations- und Kommunikationslösung, die sich nahtlos in das Bedientableau des Aufzugs integriert. Es zeichnet sich durch ein einfaches und klares Design aus. Während die Fahrgäste das gewünschte Stockwerk wählen, sind sie bereits über die neuesten Geschehnisse informiert. In Verbindung mit dem Schindler Ahead CMS ermöglicht es den Fahrgästen digitale Inhalte zu präsentieren und so ein neuartiges Kundenerlebnis bei der Aufzugsfahrt zu schaffen.



Die neueste Generation von Bedientableaus

Mit den Lösungen der Schindler Linea Smart Serie wird die zielgerichtete Kommunikation mit allen Passagieren möglich. Der hochwertige Bildschirm rückt individuellen Content ins beste Licht. Die praktische Integration im Bedientableau ist perfekt um Mieter, Besucher, wie Fahrgäste mit aktuellen Informationen zum Gebäude und Nachrichten aus aller Welt zu versorgen.

Ein richtiger Hingucker

An diesem Bedientableau kommt wirklich niemand vorbei – das gilt aber auch für die Botschaften und Informationen auf dem integrierten Bildschirm in dem smarten wie eleganten Tableau aus der innovativen Produktfamilie von Schindler Ahead.

Die Vorteile des Linea300Smart liegen auf der Hand und sprechen für sich.

– Individuell: Die digitalen Inhalte können ganz einfach selbst definiert und aktualisiert werden.

– Integriert: Das Bedientableau mit dem Bildschirm fügt sich perfekt in jedes Aufzugsdesign ein und überlässt alles Weitere dem Inhalt.

– Digital: Diese Lösung schafft digitale Kommunikation, die auffällt aber nicht aufträgt.

Das Fazit: Ein deutlicher Mehrwert für Passagiere.

Kommunikation auf Augenhöhe

Das Linea300Smart überzeugt aber nicht nur durch sein zeitloses Design. Perfekt positioniert auf optimaler Höhe, liefert es Bilder und Videos in gestochen scharfer Qualität, ohne dass die Passagiere danach suchen müssen. Egal ob Mieterübersicht, Informationen der Verwaltung oder aber eine aktuelle Wettervorschau, die Kommunikation erfolgt stets mit Stil und geringem Aufwand. Auf dem hochauflösenden Display lassen sich jegliche Botschaften klar und attraktiv ausstrahlen. Das intelligente Bedientableau von Schindler verwandelt den Aufzug in eine auffallende Kommunikationsplattform.

Spielend einfaches Content Management

Inhalte auf dem Linea300Smart auszuspielen ist spielend einfach. Das webbasierte Schindler Ahead CMS ist benutzerfreundlich und ermöglicht, Inhalte aus der Ferne in Echtzeit zu aktualisieren. Es stehen verschiedene Vorlagen zur Verfügung, Inhalte können Tageszeiten zugeordnet werden und lange im Voraus eingeplant werden. Mit wenigen Klicks können relevante Inhalte direkt dem Bildschirm im gewünschten Aufzug zugeordnet werden.

DI Gottfried Jung, Existing Installation Director Schindler Österreich: „ Als Pionier und Gestalter der Digitalisierung im Aufzugsbau wollen wir unseren Kunden kontinuierlich neue Produkte im Rahmen unseres innovativen Aheadportfolios bieten. Das Linea300Smart Tableau ist eine auffallend elegante Kommunikationsplattform und durch die optimale Position der Bildschirme finden sämtliche Botschaften die maximale Beachtung der Fahrgäste. “ DI Jung abschließend: „ An diesem smarten Bedientableau kommt nun kein Passagier*in mehr vorbei. “

Mehr Informationen zu diesem zukunftsweisenden Produkt finden Sie auf www.schindler.at/digital oder hier: Linea300Smart (schindler.com)

