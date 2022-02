Vorspülen war gestern: Dank der neuen Fairy Geschirrspültabs

Fairy Platinum Plus und Fairy All-In-One Tabs entfernen hartnäckige Verschmutzungen, ganz ohne Vorspülen. Jetzt neu auf dem österreichischen Markt

Wien (OTS) - Mehr als drei Viertel der Österreicher:innen besitzen eine Spülmaschine – jedoch spült knapp die Hälfte trotzdem noch mit der Hand vor, denn eingetrocknete Essensreste und Schlieren auf den Gläsern sind auch nach dem Spülgang häufige Probleme. Fairy präsentiert nun die ideale Lösung: die Fairy Spülmaschinentabs. Fairy Platinum Plus und Fairy All-In-One entfernen selbst hartnäckige Verschmutzungen, auch bei umweltschonenden Programmen, und liefern tadellose Ergebnisse – ohne Vorspülen. Seit Februar sind diese neuen Varianten in Österreich erhältlich.

Bessere Spülergebnisse und weniger Aufwand

Nach einem genüsslichen Mittag- oder Abendessen folgen meist jene Arbeiten, für die sich am Esstisch selten jemand freiwillig meldet – Geschirrspülen und Küche aufräumen. Bei 78 % der Österreicher:innen erledigt zumindest das Spülen die Maschine. Knapp zwei Drittel müssen Teller, Gläser, Töpfe und Besteck jedoch vorspülen, damit nach der maschinellen Reinigung auch wirklich alles sauber ist. Der zeitliche Mehraufwand sowie die Umweltbelastung durch Vorspülen und Spülprogramme mit hohen Temperaturen führen zu Unzufriedenheit. Mit den Fairy Tabs gibt es nun Produkte, die den Menschen helfen, natürliche Ressourcen wie Wasser und Energie zu sparen, und die gleichzeitig eine hervorragende Reinigungsleistung erzielen. Dieses Engagement wurde von der unabhängigen Solar Impulse Foundation anerkannt, die die jüngste Fairy Innovation als eine der 1.000 effizienten Lösungen zum Schutz unserer Umwelt auswählte. Die Werke, in denen die Fairy Tabs für österreichische Haushalte hergestellt werden, nutzen zu 100 % Ökostrom.

„ Wir haben stets ein offenes Ohr für die Bedürfnisse unserer Konsument:innen und sind bestrebt, diese mit einer breiten Palette an Qualitätsprodukten zu erfüllen. Unsere Forschungs- und Entwicklungsexpert:innen haben lange an der Realisierung der Tabs gearbeitet, die mit einer einzigartigen Kombination aus Pulver und Booster-Gel das beste Ergebnis ohne Vorspülen erzielen, auch bei niedrigen Temperaturen und im Öko-Modus ,“ betont Christian Zimlich, Country Manager bei P&G Austria. „ Denn im Rahmen unserer Forschung haben wir erkannt, dass der größte Teil des ökologischen Fußabdrucks beim Geschirrspülen nicht mit dem Produkt selbst zusammenhängt, sondern mit dem eigentlichen Spülvorgang .“

Fairy Platinum Plus und Fairy All-In-One Tabs tadellose Ergebnisse ohne Vorspülen

Dank des Mixes aus Pulver zur Entkrustung sowie dem dreifachen Gel-Booster bei Fairy Platinum Plus bzw. dem zweifachen Gel-Booster bei Fairy All-In-One liefern die Tabs eine leistungsstarke Reinigung bereits beim ersten Spülgang. Sie entfernen hartnäckigen Verschmutzungen sowie Fett effektiv und hinterlassen durch den integrierten Klarspüler einen brillanten Glanz, auch bei niedrigen Temperaturen und im Öko-Modus. Die Fairy Platinum Plus Tabs reinigen zusätzlich die Spülmaschinen, beschleunigen die Trocknung und enthalten eine Anti-Schleier-Technologie.

Die Fairy Platinum Plus und Fairy All-In-One Tabs sind ab Februar in verschiedenen Packungsgrößen landesweit im Lebensmitteleinzelhandel sowie in Drogerien, unter anderem bei BILLA, BIPA, Spar und dm, erhältlich.

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führende Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, WICK®, und Whisper®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig.

Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter http://www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.

