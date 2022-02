Guro Bjontegaard ist Geschäftsführerin von Novartis Oncology Österreich

Wien (OTS) -

Novartis Österreich erhält ein neues Mitglied der Geschäftsleitung

Guro Bjontegaard folgt Tuba Albayrak nach, die eine neue Rolle außerhalb von Novartis annimmt

Guro Bjontegaard hat mit 1. Februar 2022 die Geschäftsführung von Novartis Oncology in Wien übernommen und folgt damit Tuba Albayrak nach, die eine neue Rolle außerhalb von Novartis antritt. Tuba Albayrak hatte die Position seit Februar 2019 inne.

Die gebürtige Norwegerin Guro Bjontegaard hatte seit ihrem Eintritt bei Novartis im Jahr 2005 mehrere Führungspositionen in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Medizin inne, unter anderem als Franchise Head für Ophthalmologie und Respiratory mit Verantwortung für die nordischen Märkte. 2019 folgte ein Wechsel in den Onkologie-Bereich von Novartis als European Franchise Head für die Hämatologie. Guro Bjontegaard ist ausgebildete Akupunkteurin.

Zu ihrer neuen Rolle bei Novartis Oncology Österreich sagt sie: „Ich bin stolz und freue mich darauf, gemeinsam mit meinem Team unsere Vision umzusetzen, nämlich das Leben von Krebspatientinnen und -patienten in Österreich zu verbessern und zu verlängern.“ Novartis setzt in der Onkologie auf vier unterschiedliche Therapie-Plattformen. Neben zielgerichteten Therapien und Zell- und Gentherapien forscht Novartis an innovativen Immuntherapien und Therapien mit Radioliganden, einer neuen Form der Nuklearmedizin. „Es gibt es derzeit sehr spannende Entwicklungen und Durchbrüche in der Onkologie, mit denen wir in eine neue Ära der personalisierten Medizin eintreten. Meine Hauptaufgabe wird es sein, den österreichischen Patientinnen und Patienten einen frühen Zugang zu diesen hochinnovativen Medikamenten zu ermöglichen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit allen Interessengruppen und Partnern im österreichischen Gesundheitswesen, um gemeinsam die Transformation unseres Gesundheitssystems weiter voranzutreiben“, ergänzt Guro Bjontegaard.

Über Novartis

Novartis denkt Medizin neu, um Menschen zu einem besseren und längeren Leben zu verhelfen. Als führendes globales Pharmaunternehmen nutzen wir wissenschaftliche Innovationen und digitale Technologien, um bahnbrechende Therapien in Bereichen mit grossem medizinischem Bedarf zu entwickeln. Dabei gehören wir regelmässig zu jenen Unternehmen, die weltweit am meisten in Forschung und Entwicklung investieren. Die Produkte von Novartis erreichen global nahezu 750 Millionen Menschen, und wir suchen nach neuen Möglichkeiten, den Zugang zu unseren neuesten Therapien zu erweitern. Weltweit sind bei Novartis rund 109 000 Menschen aus über 145 Nationen beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.novartis.com.

Über Novartis Österreich

Wir denken Medizin neu – am Puls der Gesellschaft, im Herzen Österreichs. Die österreichische Novartis Gruppe ist eines der führenden Pharmaunternehmen des Landes und gliedert sich in die Geschäftsbereiche innovative Medikamente (Pharmaceuticals, Oncology) und Generika (Sandoz). Unsere Mitarbeitenden leben täglich unsere Mission: Das Leben von Menschen zu verbessern und zu verlängern. Mit unseren Arzneimitteln erreichen wir 5 Millionen heimische Patientinnen und Patienten. Die Tiroler Novartis-Standorte Kundl/Schaftenau gehören zum globalen Netzwerk der Forschungs- und Entwicklungszentren des Unternehmens. Weitere Informationen finden Sie unter www.novartis.at

Rückfragen & Kontakt:

Clara Borek, BA

Therapeutic Area &

Brand Communication Manager

Novartis Pharma GmbH

Tel. +43 664 8278581

clara.borek @ novartis.com