Terminänderung: Verteidigungsministerin Tanner übergibt Black Hawk

Geänderte Uhrzeit der Übergabe: 12:00 Uhr

Wien (OTS) - Am Dienstag, den 22. Februar 2022, übergibt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner den dritten modifizierten Black Hawk an die Truppe. Die Maschinen werden sukzessive in den USA auf den letzten Stand der Technik gebracht. Der Transport über den Atlantik erfolgt am Seeweg.

Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 sind Journalistinnen und Journalisten herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Aufgrund der Covid-19 Schutzbestimmungen sind Neuanmeldungen bis 22. August 2022, 10:00 Uhr, unter +43 664 622 3076 bzw. presse.niederoesterreich@bmlv.gv.at verpflichtend.

Bereits erfolgte Anmeldungen behalten ihre Gültigkeit.



Zeit & Ort:

11:30 Uhr:

Treffpunkt am Kaserneneingang/ Wache des Fliegerhorstes Brumowski in 3425 Langenlebarn

Ablauf:

12:00- 12:30 Uhr:

Anlanden Black Hawk mit der Kennung 6MBH

Übergabe des Logbuches durch den Leiter der Luftzeugabteilung an die FBM

FBM übergibt das Logbuch an den Staffelkommandanten

Ansprache der FBM

Einweisung in das neue Cockpit/ Interviewmöglichkeit

Ein Betreten des Geländes ist nur unter Einhaltung der 3-G-Regel gestattet.





Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung



Militärkommando NÖ/ Presse



+43 (0)664/622-3076



presse.niederoesterreich @ bmlv.gv.at