Pro & Contra morgen um 22:25 Uhr auf PULS 4: Kräftemessen um die Ukraine – Ist der Frieden in Europa bedroht?

Bei Pro und Contra diskutieren Vertreter:innen aller Parlamentsparteien.

Wien (OTS) - Der Kalte Krieg ist zurück. Die Kämpfe in der Ostukraine nehmen zu, Russland und die USA bringen Militär in Stellung. Alle sind besorgt, auch die EU bereitet sich auf einen Krieg in Europa vor. Was kann Diplomatie hier noch ausrichten? Bei Pro und Contra diskutieren Vertreter:innen aller Parlamentsparteien.

Die Augen der Weltöffentlichkeit sind auf die Ukraine gerichtet. Statt den angekündigten Truppenabzug an der Grenze zur Ukraine durchzuführen, lässt der russische Präsident Wladimir Putin atomwaffenfähige Raketen testen. Für die zunehmende Gewalt in der Ostukraine sieht er allein die ukrainische Armee in der Verantwortung. Gleichzeitig fordern dort Separatist:innen die russischsprachige Bevölkerung auf, medienwirksam nach Moskau zu flüchten.

Umgekehrt haben aber auch die USA Truppen nach Europa verlegt, um die Ostflanke der NATO zu sichern. Denn auch der Westbalkan und das Baltikum sollen von Putins möglichen Plänen bedroht sein. Für Deeskalation soll ein Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem Kremlchef sorgen. Doch es gibt noch kein konkretes Datum.

Kann die Diplomatie die Kriegsgefahr abwenden? Will Putin Russlands Grenzen dauerhaft verschieben? Welche Sanktionen plant die EU im Kriegsfall? Und wie bereitet sich Österreich vor?

Pro und Contra

Dienstag, 22. Februar 2022, um 22:25 Uhr auf PULS 4

Mittwoch, 23. Februar 2022, um 20:15 Uhr auf PULS 24

Gäste:

Reinhold Lopatka, Sprecher für Europa- und Außenpolitik, Nationalratsabgeordneter, ÖVP

Robert Laimer, Sprecher für Landesverteidigung, Nationalratsabgeordneter, SPÖ

Axel Kassegger, Sprecher für Außenpolitik, Nationalratsabgeordneter, FPÖ

Ewa Ernst-Dziedzic, Sprecherin Außenpolitik und Menschenrechte, Nationalratsabgeordnete, Die Grünen

Helmut Brandstätter, Sprecher für Außenpolitik, Nationalratsabgeordneter, NEOS

Moderation: Gundula Geiginger

Rückfragen & Kontakt:

Adrian Hinterreither

adrian.hinterreither @ prosiebensat1puls4.com

0676848451470