Zum 4. Mal in Folge: CS Caritas Socialis zählt zu den beliebtesten Arbeitgebern Österreichs

Das IMWF kürt auch heuer wieder Österreichs beliebteste Arbeitgeber. Erneut wurde der CS Caritas Socialis das Siegel "Beliebter Arbeitgeber" verliehen.

Wien (OTS) - Mittels einer jährlich angelegten Studie von 01.12.2020 bis 30.11.2021 sammelten das IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung und die Tageszeitung "Kurier" öffentliche Onlineinformationen über die 1.800 wichtigsten Arbeitgeber Österreichs. Somit wurden unter anderem auch von der CS Caritas Socialis Plattformen, Social Media Beiträge, Foren, Websites und ähnliches in fünf Kategorien aufgeteilt und im Anschluss bewertet: Karrierechancen, Unternehmenskultur, Gehalt, Familienfreundlichkeit und Arbeitgeber allgemein.

Die Studie – Ein Jahr aktiver Follower

Ein Jahr lang haben der IMWF und die Tageszeitung „Kurier“ die Online-Welt der größten Unternehmen Österreichs unter die Lupe genommen. Im Laufe der Studie wurde ganz genau beobachtet, was die CS Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf öffentlichen Kanälen über die CS Caritas Socialis preisgeben. Im Zentrum der Fragestellungen des IMWF stand, ob die Mitarbeiter*innen die CS als attraktiven Arbeitgeber weiterempfehlen würden und welche Tonalität aus den Beiträgen der Mitarbeiter*innen zu erkennen ist.

Die Auswertung fand mittels Punktesystem statt und wurde verhältnismäßig zu den Erwähnungen der untersuchten Unternehmen gewertet. Die Einzigartigkeit dieser Studie ist, dass die Bewertungen der tagtäglich in der CS arbeitenden Mitarbeiter*innen stammen und somit ein reelles Bild der Mitarbeiter*innenzufriedenheit widerspiegelt.

„Besonders stolz sind wir, bereits zum vierten Mal in Folge vom IMWF und Kurier als beliebter Arbeitgeber ausgezeichnet zu sein. Durch den Aufbau der Studie und das dadurch entstehende direkte Feedback der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehen wir, dass die Pflege, mit den richtigen Rahmenbedingungen seitens des Arbeitgebers, ein Beruf ist, der zukunftsträchtig und sinnstiftend ist. Unsere internen Befragungen seitens des Qualitätsmanagements bringen hervor, dass bei unseren Mitarbeiter*innen die Werte „Menschlichkeit“, „Kompetenz“ und „Weiterentwicklung“ im Zusammenhang mit der CS Caritas Socialis genannt werden“, so Robert Oberndorfer, Geschäftsführer CS Caritas Socialis.

Gemeinsam #proudtocare

In der CS arbeiten knapp 900 Mitarbeiter*innen, 300 Ehrenamtliche, 150 Studierende und Praktikant*innen und knapp 50 Zivildiener. So heterogen und unterschiedlich jede*r Einzelne ist, so sehr hat die CS eines gemeinsam: #weareproudtocare

