Liefersorgen bei Netzwerkkomponenten? Gehören der Vergangenheit an dank Huaweis erweitertem Zwei-Wochen-Lieferversprechen!

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - Huawei hat seine zweiwöchige Lieferzusage für wichtige Switches und Access Points (APs) bis zum 31. März 2022 erweitert und verlängert. Die Initiative "Fast Track Promotion 2.0" umfasst nun eine breitere Palette von Produkten mit empfohlenen Lösungen, um verschiedene Branchenszenarien abzudecken.

Aufgrund der hohen Nachfrage wurde die im letzten September begonnen Aktion verlängert. Huawei ist auf einem Markt mit traditionell langen Lieferzeiten für seine schnelle Produktauslieferung bekannt.

Das zweiwöchige Lieferversprechen von Huawei gilt für mehrere Netzwerklösungen. Es ist eine große Bandbreite von Produkten verfügbar , darunter sechs Produkte aus dem WiFi 6-Sortiment, elf Switch- und Router-Produkte, Mainframe-Lösungen und andere Zugangspunkte. Die Produktpalette wurde besonders mit Blick auf Kunden aus den Bereichen Bildung, Gesundheitswesen, Internet Service Providers (ISPs) und Gastgewerbe ergänzt.

So kann beispielsweise eine unabhängige Schule die Vorteile von Huaweis AP/Leader AP (1 Leader + 24 Fit AP), Access Switches und WLAN-AC nutzen, um ihr eigenes WiFi 6-Netzwerk aufzubauen, das neue Bandbreitenanforderungen und latenzempfindliche Anwendungen wie Virtual Reality, Augmented Reality und 4K unterstützt.

Ähnliche Optionen stehen Einrichtungen des Gesundheitswesens zur Verfügung, die nun die AirEngine-Wi-Fi 6-Zugangspunkte, Switches und Zugangsrouter von Huawei nutzen können, um "Plug-and-Play"-Lösungen zu installieren, die eine intelligente Endgeräte-Verwaltung, geringere Wartungskosten und verbesserte Netzwerkfunktionen bieten.

Der Unterstützung der Kunden verpflichtet

"Huawei hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kunden in jedem Sektor mit innovativen Netzwerklösungen zu unterstützen, die eine stabile, vernetzte und moderne Unternehmensumgebung schaffen", sagt Todd Sun, Vice President der Western Europe Enterprise Business Group von Huawei. "Wir sind uns der negativen Auswirkungen bewusst, die es gibt, wenn Kunden zu lange auf unser Portfolio an unverzichtbaren Switches und Access Points warten müssen. Deshalb arbeiten wir eng mit unseren Kunden zusammen, um die Geschwindigkeit und den Wert ihrer Netzwerke zu erhöhen – indem sie unsere Zwei-Wochen-Lieferaktion nutzen."

Mit zahlreichen Erfolgsgeschichten bei der Implementierung effizienter WiFi 6-Netzwerke im Bildungs- und Gesundheitswesen sowie in anderen Bereichen sei Huawei in der Lage, Kunden über die idealen Konfigurationen zu beraten, mit denen Kunden ihre Netzwerke schnell und in großem Umfang modernisieren können.

Alle vor dem 31. März 2022 bestellten Switches oder APs liefert Huawei innerhalb von zwei Wochen. Kunden profitieren dabei auch von zeitlich begrenzten Sonderpreisen.

Eine vollständige Liste der Huawei-Produkte, die Teil der Fast Track Promotion 2.0 sind, finden Sie hier: https://e.huawei.com/de/solutions/enterprise-networks/delivery-promotion

Alle Netzteile sind bundesweit lieferbar. Unternehmensorganisationen können mit der Modernisierung und dem Aufbau ihrer Netzwerke beginnen, indem sie über Huawei Bestellungen aufgeben.

