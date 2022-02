Blimlinger gratuliert neuem Präsidenten des Institute of Science and Technology Austria Martin Hetzer

Wissenschaftssprecherin der Grünen bedankt sich bei seinem Vorgänger Thomas Henzinger

Wien (OTS) - Das Institute of Science and Technology Austria (IST Austria) ist eines der renommiertesten internationalen Forschungsinstitute mit über 850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus 76 Ländern in der Grundlagenforschung. Ab Jänner 2023 wird der Molekularbiologe Martin Hetzer Senior Vice President des Instituts.

Eva Blimlinger, Sprecherin für Wissenschaft und Forschung der Grünen, gratuliert Martin Hetzer zu seiner neuen Aufgabe und dankt Präsident Thomas Henzinger für seine langjährigen Verdienste um das IST Austria. „Zunächst ist Thomas Henzinger großer Dank auszusprechen, hat er doch in eindrucksvollster Weise gezeigt, wie ein Institut von Weltrang aufgebaut wird und zu leiten ist. Dass er dabei auch weiterhin in der Forschung weitergearbeitet hat, und hier ERC-Advanced Grants einwerben konnte, zeigt die herausragende Position von Henzinger“, bedankt sich Blimlinger.

„Mit Martin Hetzer, dem ich sehr herzlich zu seiner Bestellung gratuliere, folgt ihm ein ebenso international renommierter Wissenschafter wie Wissenschaftsmanager nach. 2003 wurde er als Professor ans SALK Institute berufen, wo er mit seiner Forschungsgruppe wichtige Meilensteine auf dem Weg zu einem besseren Verständnis von Alzheimer gelegt hat. Überdies hat er als Vizepräsident von SALK seine Managementfähigkeiten bewiesen. Er wird, und davon bin ich überzeugt, das IST-Austria in eine erfolgreiche Zukunft führen und dieses Aushängeschild der Forschung bestens positionieren“, gratuliert Blimlinger dem neuen Präsidenten.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at