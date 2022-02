SPÖ-Einwallner: Fehlendes Bekenntnis zu europäischem Asylsystem schadet Österreich

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Sicherheitssprecher Reinhold Einwallner kritisiert die ÖVP-Linie zur europäischen Asylpolitik nach der Pressekonferenz von SPD-Innenministerin Nancy Faeser und Innenminister Karner. „Es ist bezeichnend, dass Karner auch neben der deutschen Innenministerin, die unmissverständlich für ein europäisches Asylsystem einritt, kein Bekenntnis dazu über die Lippen bekommt“, kommentiert der Sicherheitssprecher. Österreich als das Land mit den zweithöchsten Asylanträgen in der EU würde von einer solchen Verteilung profitieren. Einwallner: „Da unsere Anzahl an Asylanträgen im absoluten Spitzenfeld liegt, würde diese nur reduziert werden, wenn Schutzsuchende solidarisch unter den EU-Ländern verteilt würden. An konstruktiven Lösungen für Österreich ist die ÖVP aber nicht interessiert. Stattdessen wird mit Schlagworten um sich geworfen, um politisches Kleingeld auf dem Rücken von flüchtenden Menschen zu wechseln.“ **** (Schluss) sd/bj

