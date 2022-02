Huawei-Stipendium: Fortsetzung der Kooperation mit ÖJAB

Seit über 10 Jahren vergeben Huawei und ÖJAB gemeinsam Wohnheimplätze an junge Studierende. Bewerbungen dafür sind ab sofort wieder möglich.

Wien (OTS) - Vor rund an einem Jahr fand bereits das 10-jährige Jubiläum der Huawei Stipendienvergabe in Kooperation mit ÖJAB (Österreichische Jungarbeiterbewegung) statt. Auch heuer wird die erfolgreiche Zusammenarbeit fortgesetzt und bietet wieder drei Studierenden die Chance, im Studienjahr 2022/2023 einen kostenlosen Wohnheimplatz für ihren bevorstehenden Studienweg zu erhalten. Die Bewerbungsfrist startet am 21. Februar und läuft bis zum 20. März 2022.

Erfolgsgeschichte Huawei-Stipendium

Seit dem Jahr 2012 vergibt das globale ICT-Unternehmen im Rahmen seiner langfristigen Bildungsinitiative Huawei University Austria das Huawei-Stipendium. In Kooperation mit ÖJAB unterstützt Huawei somit junge Studierende, die sich ein Studium fernab von Zuhause nur schwer leisten können und stellt ihnen einen kostenlosen Fixplatz in einem ÖJAB-Haus ihrer Wahl an den Standorten Wien, Graz, Salzburg, Eisenstadt, Krems/Donau, Mödling und Bad Gleichenberg zur Verfügung.

Welche Vorteile das Leben im Wohnheim bringt, zeigt eine aktuelle IHS-Studie, die in der Tageszeitung „Die Presse“ veröffentlicht wurde: Studierende, die in Heimen wohnen, werden schneller mit ihrem Studium fertig und seien somit später auch erfolgreicher. Grund dafür sind die niedrigen Benützungsentgelte in Wohnheimen, weshalb seltener Nebenjobs angenommen werden müssen und sich die Studierenden somit stärker auf ihre Ausbildung konzentrieren können. Dass das Huawei-Stipendium den Grundstein für den beruflichen Erfolg von jungen Menschen legen kann, betont auch die ehemalige Gewinnerin des Huawei-Stipendiums Lucia Miorin: „In Wien zu studieren war schon lang ein großer Wunsch von mir. Vor dem Beginn des Studiums fragte ich mich, ob dieser Weg für mich finanziell überhaupt möglich ist. Durch die Unterstützung mit dem Huawei-Stipendium konnte ich mich aber zu 100 Prozent auf mein Studium und meine späteren Ziele fokussieren, wofür ich sehr dankbar bin.“

Technologie für eine nachhaltigere Welt

Für die Bewerbung des Huawei-Stipendiums müssen die Studierenden, neben formellen Nachweisen des Unterstützungsbedarfs, ein maximal zwei Seiten langes Essay verfassen, dass von einer ausgewählten Fachjury beurteilt wird. Im Essay soll folgende Fragestellung beantwortet werden: „Stell dir vor, du könntest eine nachhaltigere Welt mithilfe neuester Technologien (z. B. KI oder 5G) erschaffen. Welche würdest du nutzen und warum?“ Alle Details und Informationen zur Teilnahme können unter www.oejab.at/huawei-stipendium oder www.huawei-university.com/stipendium nachgelesen werden.

„Die ÖJAB unterstützt als gemeinnützige NGO jährliche tausende junge Menschen in heraus­fordernden Lebenssituationen: durch Berufsausbildungen und Brückenmaßnahmen nach Schulabbruch, durch internationale Entwicklungszusammenarbeit und in Österreich durch leistbare Wohnplätze am Studien- und Ausbildungsort. Wir sind daher sehr froh und dankbar, dass Huawei als unser langjähriger, verlässlicher Partner weiterhin Stipendien für Studierende in unseren Wohnheimen stiftet“ , betont ÖJAB-Geschäftsführerin Dr. Monika Schüssler.

„Mit diesem Stipendium möchte wir bei Huawei einen wichtigen Beitrag zur Bildung ambitionierter Nachwuchstalente leisten und ihnen ein Studium ganz im Sinne unserer Philosophie "Enrich people's lives through communication" ermöglichen. Engagement und lebenslanges Lernen haben in unserem Unternehmen von Anfang an eine wichtige Tradition. Wir sehen es daher als unsere Mission, junge Menschen auf ihrem Bildungsweg zu fördern und zu inspirieren. Es freut uns ganz besonders, dass wir dieses Stipendium seit über 10 Jahren erfolgreich mit der ÖJAB vergeben können, um Studierenden die notwendige finanzielle Unterstützung anzubieten“ , so Harvey Zhang, CEO von Huawei Austria.

Huawei Austria University: Eine Reihe an Bildungsinitiativen

Das Huawei-Stipendium ist Teil einer Reihe von Bildungsinitiative, die Huawei Austria unter dem Namen Huawei University in Österreich umsetzt: So bietet die University auch jährlich das Seeds for the Future-Programm an, bei dem österreichische Studierende von unterschiedlichen Universitäten und Fachhochschulen, darunter der Universität Wien, TU Wien, Johannes-Kepler-Universität Linz und die FH St. Pölten, teilnehmen können. Im Fokus stehen spannende Insights in ICT-Technologien wie 5G und künstliche Intelligenz sowie der interkulturelle Austausch mit Studierenden aus anderen Ländern und der Einblick in die chinesische Kultur.



Weitere Informationen zu Huawei Technologies Austria:

https://grayling.uncovr.com/News.aspx?menueid=22194

Weitere Informationen zur IHS-Studie:

http://ww2.sozialerhebung.at/images/Berichte/Studierenden_Sozialerhebung_2019_auf_einen_Blick.pdf

