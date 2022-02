Einladung zur virtuellen PK: „Medikamentenabgabe in Ordinationen - Diskret, sicher, nah!“; 24. Februar 2022, 9.00 Uhr

Die Kurie niedergelassene Ärzte der Ärztekammer für Wien präsentiert Details ihrer Forderungen sowie eine Aufklärungskampagne für Patientinnen und Patienten.

Wien (OTS) - Die Ärztekammer sieht einen dringenden Bedarf für eine Verbesserung und Modernisierung der Medikamentenversorgung in Österreich. Viele Gründe sprechen für ein „duales System“, also ein kundenfreundliches Neben- und Miteinander von öffentlichen Apotheken und der direkten ärztlichen Medikamentenabgabe an die Patientinnen und Patienten. Die Ärztekammer fordert im Sinne eines patientenfreundlichen Medikamentenbezugs daher das gesetzlich verbriefte Recht für alle niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, apotheken- und verschreibungspflichtige Arzneimittel zu lagern und abgeben zu dürfen. Kranken Menschen und ihren Angehörigen werden damit oft lange Wege bis zur nächsten diensthabenden Apotheke erspart. Die Medikamentenabgabe durch Ärztinnen und Ärzte kann etwa bei einer möglichen weiteren COVID-19-Welle auch maßgeblich zu einer flacheren Infektionskurve beitragen. Haben infektiöse Patientinnen und Patienten weniger Menschenkontakte, können darüber hinaus auch bei Grippewellen oder anderen ansteckenden Krankheiten Infektionen vermieden werden.

Virtuelle PK: „Medikamentenabgabe in Ordinationen - Diskret, sicher, nah!“

Ihre Gesprächspartner, zugeschaltet aus dem Presseclub Concordia, sind:

• MR Dr. Johannes Steinhart, Vizepräsident der Österreichischen und Wiener Ärztekammer sowie Obmann der Kurie niedergelassene Ärzte • Dr. Naghme Kamaleyan-Schmied, Obfrau der Sektion Allgemeinmedizin der Ärztekammer für Wien, Allgemeinmedizinerin in Wien

Datum/Zeit: Donnerstag, 24. Februar 2022, 9.00 Uhr

Ort: Virtuelle Pressekonferenz

Wien, Österreich

