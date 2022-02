Institute of Science and Technology Austria (IST Austria): BM Polaschek gratuliert neuem Präsidenten Martin Hetzer

Wien (OTS) - Ab 1.1.2023 wird der Molekularbiologe Martin Hetzer, der derzeit am „The Salk Institute for Biological Studies“ (www.salk.edu) in San Diego, Kalifornien die Position des Senior Vice President inne hat, die Leitung des Institute of Science and Technology (IST Austria) übernehmen.

Der gebürtige Wiener folgt Thomas Henzinger als Präsident, der sich dadurch ausschließlich auf seine Forschung im Bereich der Informatik konzentrieren wird. Wissenschaftsminister Martin Polaschek gratuliert Martin Hetzer zu seiner neuen Aufgabe und dankt Präsident Henzinger für seine langjährigen Verdienste um das IST Austria:

„Thomas Henzinger hat auf beispielhafte Weise demonstriert, dass die Leitung eines Top-Instituts bei gleichzeitigen Spitzenleistungen in der Forschung Hand in Hand gehen. Als Präsident hat er maßgeblich dazu beigetragen, die Gründungsvision des IST Austria umzusetzen, während seine Forschung als Informatiker zur selben Zeit gleich mit zwei ERC-Advanced Grants ausgezeichnet wurde. Ich bin der Überzeugung, dass er mit seinen Leistungen einen äußerst soliden und in vielerlei Hinsicht wegweisenden Grundstein für Martin Hetzer gelegt hat, um das IST Austria in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Mit seinen beeindruckenden Erfahrungen als Molekularbiologe und als Wissenschaftsmanager am SALK hat das Kuratorium hier eine exzellente Wahl getroffen.“

Der Molekularbiologe Martin Hetzer hat am Vienna Biocenter in Biochemie und Genetik promoviert und anschließend ein Post-Doktorat am European Molecular Biology Laboratory (EMBL) in Heidelberg absolviert. 2003 wurde er als Professor ans SALK Institute berufen, wo er mit seiner Forschungsgruppe wichtige Meilensteine auf dem Weg zu einem besseren Verständnis von Alzheimer gelegt hat. Bisher war Martin Hetzer Vizepräsident des SALK Institutes. Neben seiner Rolle als Präsident des IST Austria wird Martin Hetzer außerdem eine Forschungsgruppe am IST Austria leiten.

