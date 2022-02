Berlakovich: Tag der Muttersprache unterstreicht Wert der österreichischen Sprachenvielfalt

ÖVP-Volksgruppensprecher betont Wichtigkeit des Erhalts der Volksgruppensprachen und heimischen Dialekte

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Seit 20 Jahren findet am 21. Februar auf Initiative der UNESCO der „Internationale Tag der Muttersprache“ statt. In Österreich brauchen besonders die Volksgruppensprachen eine Unterstützung. „Jeder Beitrag zum Erhalt der Sprachen und Dialekte der österreichischen Bevölkerung ist zu begrüßen. Die Weitergabe dieser Sprachen und Dialekte sowie der Kultur sind essentiell zum Erhalt der österreichischen Volksgruppen und auch der kulturellen Vielfalt,“ so ÖVP-Volksgruppensprecher Abg. Nikolaus Berlakovich.

„Bundesregierung und Parlament unterstützen die heimischen Volksgruppen besonders. Durch die Verdoppelung der Volksgruppenförderung auf acht Millionen Euro können kulturell und sprachlich wertvolle Projekte umgesetzt werden. Zusätzlich gibt es ein eigenes Förderprogramm für die Volksgruppenmedien und den Volksgruppennachwuchs. Außerdem können Gemeinden noch bis 28.2.2022 eine Unterstützung für den volksgruppensprachlichen Auftritt im Internet beantragen,“ unterstreicht Berlakovich.

„In einigen Regionen Österreichs ist die Sprachenvielfalt besonders groß. Viele Sprachen und Dialekte sowie die kulturelle Vielfalt tragen wesentlich zur Besonderheit Österreichs bei. Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass unsere Volksgruppen und die kulturelle Vielfalt erhalten bleiben,“ so Berlakovich abschließend.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at