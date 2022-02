ERRATUM - KORREKTUR der OTS0045 von HEUTE: Kunst als Reflexion – Nachruf auf Dan Graham

Seine Arbeiten mit den Spiegeln funktionieren wie Wahrnehmungsmaschinen, die durch gezielte Irritationen Wahrnehmungskonventionen unterbrechen und so die Möglichkeit schaffen, diese kritisch zu reflektieren. Innerhalb des Kunstraumes installiert der Künstler damit auch metaphorische Spiegel für die Funktionsweisen des öffentlichen Außenraums. Ein bezeichnendes Beispiel dafür ist auch das von dem Sammlerehepaar Gertraud und Dieter Bogner dem mumok als Schenkung überlassene Modell für den „Star of David Pavillion“ (1989), den der Künstler absichtsvoll im Umfeld des Schlosses von Gertraud und Dieter Bogner in Gars am Kamp in die idyllische Landschaft des Waldviertels platzierte, die von katholischen Kapellen und Andachtsorten geprägt ist. Gespiegelt wird hier nicht nur die prächtige Landschaft und unser eigener Blick, sondern ebenso ein weithin verbreiteter und hartnäckiger geschichtsblinder Fleck in Bezug auf eine belastete Vergangenheit. Das auf den ersten Blick Abstrakte und Geometrische erweist sich also in seinem jeweiligen Umfeld als äußerst inhaltsreiche und gesellschaftsbezogene Form. Dafür zu sensibilisieren war ein Anliegen Dan Grahams, mit dessen Tod die Kunstwelt nun eine Persönlichkeit verliert, deren künstlerischer Esprit einer mündigen Gesellschaft verpflichtet war.

