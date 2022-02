Finissage „schau ma mal“ am 24.2. im Bezirksmuseum 16

Kunst von Graselli, Eintritt frei: bm1160@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Seit Ende September 2021 ist im Bezirksmuseum Ottakring (16., Richard Wagner-Platz 19 b, Zugang: Amtshaus-Rückseite) die Sonder-Ausstellung „schau ma mal“ mit Arbeiten des vielseitigen Kunstschaffenden Alfred Graselli aus der Zeit von 1968 bis 2021 zu besichtigen. Das Ende der Retrospektive naht: Die frei zugängliche Finissage findet am Donnerstag, 24. Februar 2022, statt und dauert von 16.00 bis 19.00 Uhr. Dabei führt der im 16. Bezirk ansässige Kreative letztmals durch die Ausstellung, beantwortet Fragen zu den Werken und spricht über seine langjährigen kunstvollen Aktivitäten im In- und Ausland. Erkundigungen per E-Mail: bm1160@bezirksmuseum.at.

Unter dem Titel „schau ma mal“ legt Graselli in der Sonder-Ausstellung im Bezirksmuseum Ottakring sehenswerte Exponate aus 5 Jahrzehnten vor. Fotos, Plakate, Kataloge, Bücher und andere Objekte geben Auskunft über Alfred Grasellis Wirken. Beeindruckende Reminiszenzen reichen vom Performance-Projekt bis zur Installation. Das Publikum muss die aktuellen Corona-Vorgaben befolgen.

Museumsleiter Jochen Müller hat ein offenes Ohr für Fragen: Telefon 4000/16 127 (Donnerstag: 16.00 bis 19.00 Uhr, Sonntag: 10.00 bis 12.00 Uhr). Umfassende Angaben zum Künstler im Internet: http://alfredgraselli.net.

