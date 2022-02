Wiener Gastro- und Tourismusgespräch

Bundesministerin Elisabeth Köstinger & Stadtrat Karl Mahrer laden zu einer Gesprächsrunde mit Vertreterinnen und Vertretern des durch die Pandemie schwer getroffenen Städtetourismus

Wien (OTS) - Durch die COVID-19-Pandemie verzeichneten in Wien besonders die Gastronomie und der Tourismusbereich gewaltige Umsatzeinbußen. Während im saisonalen Tourismus in großen Teilen von Österreich zeitweise wieder „Normalität“ einkehren konnte, wurde das „Vorpandemie-Niveau“ in Wien noch nicht wieder erreicht. Ein wesentlicher Eckpfeiler des urbanen Tourismus sind für Wien internationale Kongresse. Es wird frühestens ein Jahr nach Ende der Pandemie wieder schrittweise mit einer Rückkehr dieser Großveranstaltungen gerechnet. Auch die schärferen COVID-Bestimmungen der Wiener Stadtregierung trafen besonders die Gastronomen. Am 25. Februar findet daher auf Einladung von Tourismusministerin Elisabeth Köstinger und Stadtrat Karl Mahrer ein Gespräch mit Betroffenen aus der Wiener Wirtschaft statt.

Neben einem offenen Gedankenaustausch ist auch Ziel des Gesprächs, weitere Lösungsansätze und mögliche Maßnahmen zu erarbeiten. „Neben einer klaren Aussprache mit den betroffenen Unternehmern ist es notwendig, kreative Modelle mit langfristiger Wirkung zu entwickeln. Gerade der Städtetourismus und im Speziellen die Tagungs- und Kongresswirtschaft benötigt hier besondere Unterstützung“, so Stadtrat Karl Mahrer.

