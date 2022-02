Eröffnung der Ausstellung „Vielfalt in Hülle & Fülle“

LR Teschl-Hofmeister: Ausstellung macht auf ganz wichtiges Thema der Palliative Care aufmerksam

St. Pölten (OTS/NLK) - Kürzlich fand im Hippolythaus St. Pölten die Eröffnung der Ausstellung „Vielfalt in Hülle und Fülle“, organisiert vom Landesverband Hospiz NÖ und den Caritas Hospizteams, im Beisein von Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister statt. Die Ausstellung soll die Themen Hospiz und Palliative Care näherbringen und ist im Rahmen eines Kunstprojekts unterschiedlicher Teams der spezialisierten Hospiz- und Palliativversorgung in Zusammenarbeit mit der Künstlerin Astrid J. Eichin entstanden. „Mir ist das Thema Hospiz und Palliativ Care persönlich ein sehr großes Anliegen. Trauer und Sterben gehören zum Leben dazu und somit in unsere Gesellschaft. Im Mittelpunkt von Hospiz- und Palliativ Care stehen schwerkranke Menschen, Sterbende und ihre Bedürfnisse und auch ihre Angehörigen. Wir haben in Niederösterreich dafür gesorgt, dass es eine flächendeckende und hochwertige Versorgung gibt, damit man in Würde und mit bestmöglicher Unterstützung seinen letzten Weg beschreiten kann“, so Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Die Palliative Care soll bei Krankheitssymptomen auf physischer, psychischen, sozialer und spiritueller Ebene begleiten. „Natürlich darf man im Hospiz- und Palliativbereich keinesfalls unsere ehrenamtlichen Helfer und Angehörigen vergessen – sie sind das Herz jeder Hospizarbeit. Diese Personen zählen zur tragenden Säule des gesamten Bereichs und sind von dort nicht mehr wegzudenken. Ich möchte mich bei allen, die in diesem Bereich tätig sind ganz herzlich bedanken. Danke auch an den Landesverband Hospiz NÖ und die Caritas Hospizteams für die Initiative, diese Ausstellung ins Leben zu rufen“, so Teschl-Hofmeister.

