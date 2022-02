ASKÖ gratuliert Österreichs Athlet:innen

Wien (OTS) - Bei den Olympischen Winterspielen holten Österreichs Athlet:innen 18 Medaillen (7x Gold, 7x Silber, 4x Bronze). Die ASKÖ gratuliert allen Sportler:innen zu ihren großartigen Leistungen.

"Wir freuen uns ganz besonders mit Anna Gasser (ASKÖ SGS Spittal) über ihren Olympiasieg, sie hat sich in den letzten Jahren quasi zum ASKÖ-Aushängeschild etabliert und nun wieder gezeigt, auf welchem Weltklasseniveau sie ihren Sport ausübt", meint ASKÖ-Präsident Hermann Krist. "Die Kärntnerin hat dem Druck Stand gehalten und die Erwartungen erfüllt – das ist eine ganz starke mentale Leistung." Mit Daniela Ulbing (ASKÖ Landskron) schaffte es eine weitere ASKÖ-Snowboarderin aufs Podest. Sie fuhr im Riesentorlauf zu Silber.

"Gratulation natürlich an alle Medaillengewinner:innen und auch an die vielen Topplatzierten. Sie alle sind so enorm wichtig für unsere Arbeit im Breitensport – weil sie Vorbilder für unsere Kinder und Jugendlichen sind und durch sie hoffentlich wieder viele Menschen, ob Jung oder Alt, zum Sport animiert werden. Jeder Athlet und jede Athletin hat schließlich einmal in einem Verein begonnen und wurde dann vom Fachsportverband ÖSV zum Spitzensportler oder zur Spitzensportlerin geformt", so der ASKÖ-Präsident.

"Danke dem ORF für die tolle und umfangreiche Sportberichterstattung. Wir freuen uns jetzt schon auf die Übertragungen der Paralympics, die in wenigen Tagen starten und bei denen hervorragende Athlet:innen Österreich vertreten werden", meint Hermann Krist in seiner Funktion als ÖPC-Vizepräsident.

