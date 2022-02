Acht Verkehrstote in der vergangenen Woche

34 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 20. Februar 2022

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche verstarben bei insgesamt sechs Verkehrsunfällen vier Pkw-Lenker, zwei Pkw-Mitfahrer, ein Klein-Lkw-Lenker und eine Fußgängerin. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 17. Februar 2022, im Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, bei dem eine Fußgängerin getötet wurde. Ein 60-jähriger Lkw-Lenker bog von einem Parkplatz nach rechts auf eine Straße ein und überrollte hierbei eine auf der Fahrbahn gehende 85-jährige Fußgängerin. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Am Wochenende verunglückten fünf Verkehrsteilnehmer tödlich.

Vier tödliche Verkehrsunfälle der Vorwoche ereigneten sich auf einer Gemeindestraße und zwei auf einer Landesstraße B. Drei tödliche Unfälle gab es in Salzburg, zwei in Niederösterreich und je einen in Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in drei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung und eine nichtangepasste Geschwindigkeit. Bei zwei Verkehrsunfällen konnte die Unfallursache bisher noch nicht geklärt werden. Vier der tödlichen Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle und drei Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige.

Vom 1. Jänner bis 20. Februar 2022 gab es im österreichischen Straßennetz 34 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2021 waren es 22 und 2020 38.

