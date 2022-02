Neue Doppelspitze bei Bayern Kapital: Venture-Capital-Gesellschaft des Freistaats beruft Monika Steger in die Geschäftsführung

Landshut (ots) - Die Bayern Kapital GmbH bekommt eine neue Geschäftsführerin. Monika Steger (49) übernimmt ab April 2022 die Rolle von Roman Huber, der die Beteiligungsgesellschaft Ende März aus Altersgründen verlässt. Steger ist seit 2003 bei Bayern Kapital in leitenden Funktionen tätig, seit 2010 Prokuristin und seit 2012 stellvertretendes Mitglied der Geschäftsführung. Gemeinsam mit Dr. Georg Ried (62), der seit 2013 der Geschäftsführung des Unternehmens angehört, bildet sie die neue Doppelspitze der Bayern Kapital.

Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger: "Monika Steger und Dr. Georg Ried sind zwei erfahrene Fonds-Manager und ergänzen sich als Doppelspitze hervorragend. Sie sind im Unternehmen seit vielen Jahren tief verwurzelt. Das ist ein gutes und wichtiges Signal für die Beschäftigten und die Geschäftspartner der Bayern Kapital. Unsere Venture-Capital-Gesellschaft verwaltet derzeit rund 700 Mio. Euro. Damit bietet sie, in Partnerschaft mit privaten Investoren, innovativen Start-ups aus Bayern von der Seed- bis zur Growth-Phase kraftvolle Eigenkapital-finanzierungen. Seit Juli 2021 sind über den ScaleUp-Fonds Bayern sogar Beteiligungsbeträge von bis zu 25 Mio. Euro möglich."

Dr. Bernhard Schwab, Vorsitzender des Vorstands der Alleingesellschafterin LfA Förderbank Bayern, sagt: "Die Bayern-Kapital-Geschäftsführung hat zusammen mit einem sehr guten Team über viele Jahre Erfolgsgeschichte geschrieben und Bayern Kapital zu einer der aktivsten Beteiligungsfirmen für innovative Unternehmen im DACH-Raum entwickelt. Mit der Entscheidung für Dr. Georg Ried und der Berufung von Monika Steger setzen wir für die künftige Geschäftsführung auf Kontinuität mit einem - auch vor und während der Pandemie - überaus erfolgreichen Führungsteam."

Roman Huber tritt nach mehr als 25-jähriger Tätigkeit im Unternehmen Ende März 2022 in den Ruhestand. Er war von 1996 bis 2005 Mitglied des Gesellschafterbeirats für das operative Beteiligungsgeschäft und ab 2006 Geschäftsführer. "Roman Huber hat sehr erfolgreich agiert und die Bayern Kapital zu einem international relevanten, positiven Standortfaktor Bayerns gemacht. Dafür gebührt ihm der große Dank der Gesellschafter," so Aiwanger und Dr. Schwab.

Über Bayern Kapital:

Die Bayern Kapital GmbH mit Sitz in Landshut wurde auf Initiative der Bayerischen Staatsregierung 1995 als 100-prozentige Tochtergesellschaft der LfA Förderbank Bayern gegründet. Bayern Kapital stellt als Venture-/Growth-Capital-Gesellschaft des Freistaats Bayern den Gründern innovativer High-Tech-Unternehmen und innovativen Technologieunternehmen in Bayern Beteiligungskapital zur Verfügung. Bayern Kapital verwaltet spezialisierte Beteiligungsfonds mit einem Beteiligungsvolumen von rund 700 Millionen Euro. Bislang hat Bayern Kapital rund 370 Millionen Euro Beteiligungskapital in rund 300 innovative technologie-orientierte Unternehmen aus verschiedensten Branchen investiert, darunter Life Sciences, Software & IT, Werkstoffe & Neue Materialien, Nanotechnologie sowie Umwelttechnologie. Bayern Kapital hat die zum Teil börsennotierten und in ihren Branchen heute als Marktführer geltenden Unternehmen EOS Electro Optical Systems, congatec, MorphoSys, voxeljet, parcelLab, SimScale, proglove, Sirion Biotech und viele weitere bereits früh bei der Realisierung ihrer Projekte und auch großvolumiger Finanzierungsrunden unterstützt. So sind in Bayern über 8.000 Arbeitsplätze dauerhaft in zukunftsfähigen Unternehmen entstanden. www.bayernkapital.de

