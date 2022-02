TEKSAN MACHT AUF SICH AUFMERKSAM MIT SEINEN NEUEN MOBILEN GENERATOREN

London (ots/PRNewswire) - Teksan stellte auf der Executive Hire Show seine Produktfamilie mietbarer mobiler Stromerzeuger vor

Das weltweite Bewusstsein für Nachhaltigkeit sowie hohe Kosten lassen den Mietsektor stetig wachsen. Seit 2007 treffen sich auf der Executive Hire Show die großen Unternehmen der Vermietungsbranche. Die Veranstaltung, die in diesem Jahr am 9. und 10. Februar 2022 in Coventry (Vereinigtes Königreich) ausgetragen wurde, fand in der Branche weiterhin großen Anklang. Teksan, das innovative Unternehmen im Bereich der unterbrechungsfreien Energieversorgung, hat auf der Executive Hire Show seine Produktfamilie der mobilen Mietstromerzeuger vorgestellt.

Die Executive Hire Show, eine der wichtigsten Veranstaltungen, die alle Beteiligten des Sektors zusammenbringt, fand am 9. und 10. Februar 2022 in der Coventry Building Society Arena statt. Die Veranstaltung, an der Unternehmen und Besucher aus ganz Europa teilnahmen, war ausschlaggebend für das Setzen neuer Trends und die erstmalige Einführung von Mietlösungen für Unternehmen.

Teksan, durch seine Investitionen in Forschung und Entwicklung führend in der Branche für unterbrechungsfreie Energieversorgung, hat auf der Executive Hire Show seine Produktfamilie für mobile Mietgeneratoren vorgestellt. Wenn es um den vorübergehenden Energiebedarf geht, machen die mobilen Mietgeneratoren von Teksan durch ihre idealen Lösungen auf sich aufmerksam.

Eren Murat Emre, Country Director von Teksan UK, erklärte, dass die im letzten Jahr fertiggestellte und auf der Executive Hire Show vorgestellte Produktfamilie für mietbare Stromerzeuger eine wichtige Lücke schließen wird: „Wir haben unsere mietbare Stromerzeuger-Produktfamilie eingeführt, von der wir erwarten, dass sie in den Märkten intensive Beachtung findet. Wir waren sehr zufrieden mit den ersten Reaktionen auf unsere Produktfamilie, die den Anforderungen aller Branchen, insbesondere der Stromerzeugervermieter, gerecht wird. Die Produktfamilie der mobilen Mietstromerzeuger von Teksan im Leistungsbereich von 45-660 kVA und bei Spitzenleistung kommt mit emissionsfreien Motoren und für Europa und die USA geeigneten Stage V/Tier 4F-Motoroptionen auf den Markt. Nach einem langjährigen Forschungs- und Entwicklungsprozess haben wir eine Familie von Mietgeneratoren entwickelt, die sich auf dem Weltmarkt abhebt. Die von uns entworfene Kabine und das verstärkte Chassis garantieren Langlebigkeit und Geräuscharmut. Darüber hinaus sorgen speziell konzipierte Anschlüsse für einen einfachen Transport und Einsatz unter allen Bedingungen. Das kompakte Produkt ist mit einem Drei-Wege-Ventilsystem ausgestattet, das das Tanken von zwei verschiedenen Stellen aus ermöglicht, ohne dass die Kabinentüren geöffnet werden müssen. Die Teksan-Mietproduktfamilie füllt eine wichtige Lücke auf dem globalen Markt für Mietgeneratoren und wir erwarten, dass sie dank ihrer zahlreichen Vorteile, wie einfacher Transport und Kraftstoffeinsparungen, weltweit auf großes Interesse stoßen wird."

