12. Bezirk: „Reigen“-Aufführung am 23.2. im Kral-Saal

Information und Zählkarten-Vergabe: 0699/111 27 543

Wien (OTS/RK) - Der seit 2015 bestehende Theater-Verein „ergo arte“ ist am Mittwoch, 23. Februar, zu Gast im „Ferdinand Kral-Saal“ (12., Hufelandgasse 2) und führt dort ab 18.30 Uhr das berühmte Arthur Schnitzler-Stück „Reigen“ auf. In diesem „Klassiker“ wird die Moral in allen sozialen Schichten einer Betrachtung unterzogen. Es geht sowohl um Macht und Ohnmacht als auch um Liebe und Sexualität. Unter der Regie von Peter Pausz agieren die Schauspieler Max Mayerhofer, David Czifer und Mara Koppitsch. Der Eintritt zum Theater-Abend ist frei, Spenden werden gerne angenommen. Die Zuseherinnen und Zuseher müssen sich an die aktuellen Corona-Richtlinien halten.

Infos und Vergabe von Zählkarten: Telefon 0699/111 27 543. Auskünfte und Reservierungen via E-Mail: info@ergoarte.com. Im Internet ist eine detaillierte Präsentation der Vereinigung „ergo arte“ nachlesbar: www.ergoarte.com.

Allgemeine Informationen:

Ferdinand Kral-Saal (Meidlinger Kulturkreis):

https://meidlinger-kulturkreis.jimdofree.com/ferdinand-kral-saal/



Kultur-Termine im 12. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/meidling/

