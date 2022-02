FPÖ – Schnedlitz: „Es fließen Milch und Honig - nur wohin, das weiß man nicht“

FPÖ fordert spürbaren Teuerungsausgleich statt Las-Vegas-Politik

Wien (OTS) - Die kürzlich abgeblasene Impflotterie führe es eindeutig vor Augen. An allen Ecken und Enden werde gespart, für soziale Projekte seien kaum Mittel vorhanden – und auf einmal mache es „plopp“ und eine Milliarde Euro sei vorhanden, um inmitten einer gesetzlich verordneten Zwangsimpfung Menschen zur Impfung zu bewegen. „Das ist das erste Verwunderliche dabei, das zweite ist wohl, dass anscheinend diese exorbitante Summe nun angeblich keiner braucht und hin und her überlegt wird, was man am besten damit anfangen könnte“, so der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz.

„Natürlich wird mit dieser angeblich freigewordenen Milliarde gar nichts passieren. Genauso wenig wie mit dem Corona-Bonus für das Pflegepersonal oder den vielen versprochenen Wirtschaftshilfen. Da wird vorgetäuscht, dass in unserem Land Milch und Honig fließen – nur wohin, das weiß so wirklich niemand. Es liegt förmlich auf der Hand, dass diese Gelder real gar nicht vorhanden sind und nur auf reinem Marketing der schwarz-grünen ‚Zirkusdirektoren‘ basieren. Blendmittel quasi, um den Bürger einmal mehr zu täuschen“, betonte Schnedlitz.

Österreich befinde sich längst nicht mehr in einer Infektions-, sondern vielmehr in einer Energie- und Armutskrise. „Die Energiepreise steigen exorbitant, die Inflation schießt durch die Decke. Die Mittelschicht Österreichs, vormals die ‚Melkkuh der Nation‘, wird binnen kürzester Zeit die neoliberalen Träumereien der ÖVP nicht mehr finanzieren können. Es herrscht somit ‚Alarmstufe Rot‘ und dringender Handlungsbedarf ist gegeben, um die Armutsgefahr zu bannen – einmal 150 Euro werden da nur der Tropfen auf dem heißen Stein sein. Preisbremsen und Steuerreduktionen auf Treibstoffe und Energien für den privaten Haushalt sind ein Anfang und das Gebot der Stunde!“, betonte der FPÖ-Generalsekretär.

