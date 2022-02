Alexa weiß, was Charlie Sheen in Schladming getan hat

Österreichische Urlaubsregion Schladming-Dachstein setzt weiteren Meilenstein in der Digitalisierung / Infos können nun auch über Amazons Sprachassistentin Alexa abgerufen werden

Salzburg (OTS) - Die österreichische Erlebnisregion Schladming-Dachstein (www.schladming-dachstein.at) gilt seit langem als digitaler Pionier im Tourismus. Als erstes Skigebiet der Alpen konnten hier Gäste auf flächendeckendes WLAN zugreifen und die gesamte Region in einem virtuellen 360-Grad-Rundflug erkunden. Seit dem Vorjahr wird die erfolgreiche “Sommercard” komplett digitalisiert angeboten. Und nun präsentieren sich die steirischen Touristiker mit einer neuen App innerhalb von Amazons Sprachassistentin “Alexa” erneut als technische Vorreiter. Diese liefert jetzt auch viele wissenswerte Insider-Infos zur Urlaubsdestination Schladming-Dachstein. Spoiler: Charlie Sheen spielte 1990 den “Ziegenpeter” in einer in Schladming gedrehten US-Verfilmung des Romans “Heidi” >>



