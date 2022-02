Neuer FAKRO Online Shop

Ernstbrunn (OTS) - Dachfensterhersteller FAKRO bringt sein Sortiment online: Auf shop.fakro.at bietet FAKRO ab sofort ein angenehmes Einkaufserlebnis direkt von zuhause.

Laut Statistik Austria hat der Onlinehandel im Jahr 2020 seinen Umsatz um 10 Prozent gesteigert. Diesem Trend wird der Dachfensterhersteller FAKRO gerecht und bietet ab sofort für Kunden ein Einkaufserlebnis direkt von zuhause. Auf shop.fakro.at finden Onlinekäufer eine große Auswahl an Dachfenstern, Flachdachfenstern, Ausstiegsfenstern, Tageslichtspots, Bodentreppen und Hitzeschutzprodukten. Das nutzerfreundliche Layout für Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone unterstützt die Customer Experience.

Digitale Vertriebswege ausbauen

Beim Kauf von Produkten fürs Bauen, Sanieren oder Renovieren bedarf es einer gründlichen Recherche und Beratung. Meistens erfolgt die Beratung für größere Bauprodukte wie Dachfenster oder Bodentreppen im Fachhandel. Durch die zunehmende Bedeutung des Online-Vertriebs von Baustoffen, verlagert sich dieser Vorgang vermehrt ins Internet. „ Wir wollen unseren Kunden die Wahl überlassen, wie und auf welchem Wege sie sich über unsere Produkte informieren, kaufen, Waren abholen oder zurückgeben “, so Carsten Nentwig, Geschäftsführer von FAKRO Österreich. „ Deswegen bauen wir mit dem neuen, digitalen Vertriebsweg die Cross-Channel-Strategie weiter aus und positionieren die Unternehmensmarke FAKRO für die Zukunft .“

Dachfenster per Mausklick kaufen

Im neuen Onlineshop shop.fakro.at surfen Kunden bequem von zuhause durch eine Vielfalt an FAKRO Produkten. Dabei wird auf höchste Nutzerfreundlichkeit geachtet. So wird beispielsweise bei Dachfenstern das passende Zubehör wie Anschlussprodukte oder Eindeckrahmen direkt im Onlineshop vorgeschlagen. Bei Netzmarkisen oder Rollläden klickt sich der Kunde durch verschiedene Ausführungen, Größen und Farben. „Beim Hausbau oder Dachbodenausbau geht es oft um mehr Tageslicht oder eine bessere Luftqualität, aber auch um Energieeffizienz“, so Nentwig. „FAKRO bietet dafür innovative, langlebige und nachrüstbare Produkte.“ FAKRO Dachfenster mit hohen U-Werten sorgen für eine bessere Dämmung des Hauses und jene mit hohen Schallschutzwerten bieten – besonders in Städten und dicht verbauten Gebieten relevant – mehr Wohnkomfort. Bei der Herstellung der Produkte nutzt FAKRO nachhaltige Materialien und achtet auf eine CO2-arme Produktion.

Kundenservice & bis zu 30 Jahre Garantie

Bekannt für sein Kundenservice, richtet sich FAKRO im Onlineshop sowohl an Fachleute als auch an Eigenheimbesitzer und bietet professionelle Beratung via Telefon, per Email oder im persönlichen Gespräch vor Ort auf der Baustelle. Im FAKRO Online Shop shop.fakro.at erhalten Käufer bis zu 30 Jahre Garantie auf Fensterscheiben bei Hagelschlag sowie 10 Jahre Garantie auf Dachfenster, Anschlussprodukte und Eindeckrahmen. Die Bezahlung im Onlineshop erfolgt bequem via Mastercard, VISA oder Paypal. Ab einem Bestellwert von € 1.000,- übernimmt FAKRO die Versandkosten.

Weitere Informationen: www.fakro.at, shop.fakro.at

