MORGEN PK BGr Tabaktrafikanten der WKÖ "Die digitale Trafik – eine Kooperation der österreichischen Trafikanten und Media Carrier"

am Dienstag 23.2.2022, 11:00 Uhr, WKÖ

Wien (OTS) - Das Bundesgremium der Tabaktrafikanten der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), die Interessenvertretung der Trafikantinnen und Trafikanten, lädt ein zur

P R E S S E K O N F E R E N Z

Die digitale Trafik – eine Kooperation der österreichischen Trafikanten und Media Carrier



am Mittwoch, 23. Februar 2022 mit Beginn um 11 Uhr

in der Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien,

Saal 2

Komm.Rat Günther UHL, Mitglied des Bundes- und Landesgremiums Steiermark der Tabaktrafikanten

und

Philipp J. JACKE, Geschäftsführer von Media Carrier

stellen die Zusammenarbeit der österreichischen Trafikanten und Media Carrier vor.

Die digitale Trafik ermöglicht es Kunden ihre gewünschten Printprodukte auch in digitaler Form zu erwerben. Ermöglicht wird das durch die Media Box, eine digitale Mediathek von Media Carrier.

Bitte beachten Sie: Die Pressekonferenz findet unter Berücksichtigung der „2,5G-Regel“ (geimpft, genesen oder PCR-getestet) statt.

