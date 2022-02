Anthea Cherednichenko und Michael Kreppel-Friedbichler stärken FOPI

Zwei führende Persönlichkeiten als neue Vize-PräsidentInnen des Verbands der forschenden Pharmaunternehmen

Wien (OTS) - Nach zwei Jahren haben Tuba Albayrak (zuletzt General Manager von Novartis Oncology und seit kurzem Managing Director Central Europe & Baltics von Janssen) sowie Wolfgang Kaps (Managing Director von Sanofi Austria & Switzerland) mit Ende Jänner ihre Funktion als VizepräsidentInnen des FOPI zurückgelegt. Sie widmen sich nunmehr neuen Aufgaben mit Schwerpunkt außerhalb Österreichs. „Das FOPI verdankt beiden viel“, sagt Bernhard Ecker, Präsident des Forums der forschenden pharmazeutischen Industrie in Österreich. „Sie haben sich in einer Phase der Neuausrichtung mit ihrer Überzeugungskraft eingebracht und maßgeblich zur Weiterentwicklung des Verbands beigetragen.“

Zur weiteren Stärkung der Interessensvertretung wurden somit zwei ebenfalls führende Persönlichkeiten der heimischen forschenden Pharmaindustrie zu Vize-PräsidentInnen gewählt: Anthea Cherednichenko (General Manager von Takeda) und Michael Kreppel-Friedbichler (Geschäftsführer von Biogen Österreich). Gemeinsam mit Bernhard Ecker (Präsident des FOPI und General Manager von Novo Nordisk Austria), Ines Vancata (Generalsekretärin des FOPI und Chapter Lead Ecosystem Partnering bei Roche in Austria) sowie Cornelia Moser (stv. Generalsekretärin und Senior Manager Government Affairs & Policy Bristol Myers Squibb) bilden sie ab sofort das Präsidium des FOPI.

Anthea Cherednichenko: Public-Health-Expertin mit Fokus auf seltene Erkrankungen

Die gebürtige Australierin Anthea Cherednichenko gilt als Public-Health-Expertin und bringt mehr als zehn Jahre Erfahrung aus nationalen, überregionalen und globalen Führungsfunktionen mit. „Mein Anspruch ist es, externe Perspektiven auf das österreichische Gesundheitssystem zu richten und so einen Mehrwert für PatientInnen zu generieren“, sagt die frisch gekürte Vizepräsidentin. „Vor allem im Bereich der seltenen Erkrankungen glaube ich die Bedürfnisse von PatientInnen zu verstehen und mit strategischer Planung sowie intensiver Zusammenarbeit mit Stakeholdern verhärtete Strukturen aufbrechen zu können. Das will ich durch meine Arbeit im FOPI noch verstärken.“

Michael Kreppel-Friedbichler: Naturwissenschaftler mit Passion für bahnbrechende Innovationen

Der Lebensmittel- und Biotechnologe Michael Kreppel-Friedbichler sieht seine Schwerpunkte – nach Jahren der Forschung im onkologischen Bereich sowie mehreren Marketing- und Sales-Stationen – vor allem im Möglichmachen von Innovationen. „Wir haben alle dasselbe Ziel, nämlich das Wohl der PatientInnen, und das müssen wir gemeinsam mit Konsequenz verfolgen“, so Kreppel-Friedbichler. „Denn wir stehen heute vor einem Innovationsschub, nicht nur auf dem Gebiet der Neurowissenschaften. Diese Innovationen müssen aber auch bei den PatientInnen ankommen, und genau dafür will ich auch als FOPI-Vizepräsident mein Gewicht in die Waagschale werfen.“

