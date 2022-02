3SI Immogroup kauft herrschaftliche Residenz mit 5.600m2 Park in Döbling

Cobenzlgasse: Erfolgreiche Portfolio-Erweiterung für Wiener Immobilienentwickler

Wien (OTS) - Die imposante Liegenschaft in der Cobenzlgasse (1190 Wien) hat einen neuen Besitzer: Um einen zweistelligen Millionenbetrag erwarb die 3SI Immogroup die geschmackvolle Immobilie im historischen Ortskern von Grinzing. Derzeit wird die Entwicklung der Immobilie geplant.

Eine Grundstücksfläche von über 5.600m2 in einer der Top-Lagen Wiens, rund 2.600m2 Büro- und Wohnfläche – die 3SI Immogroup erweitert mit der Immobilie in der Cobenzlgasse 32 in der beliebten Heurigengegend Grinzing ihren Bestand um ein besonders attraktives Objekt. Verkauft wurde das etwas versteckt in einem parkähnlichen Areal liegende, sich durch seinen Zwiebelturm von anderen Immobilien auf ganz besonders reizende Weise abhebende Haus von einer Liechtensteiner Stiftung.

Neben einer hervorragenden Infrastruktur besticht die malerische, stark durch den jahrhundertelangen Weinbau geprägte Gegend durch einen teilweise bis ins 16. Jahrhundert zurückreichenden Gebäudeensemble mit einem ganz besonderen Charme.

Das um 1850 errichtete Haus wurde zwischen 1948 und 1992 mehrfach umgebaut und saniert. Neben dem Haupthaus befinden sich auch drei großzügige Reihenhäuser auf dem weitläufigen Areal. Weiters stehen 36 Stellplätze, teils in der Garage, teils im Freien, zur Verfügung.

Die Immobilie soll in den nächsten Jahren umfangreich durch die 3SI Immogroup saniert und sorgsam umgebaut werden. Eine Mischnutzung durch die Schaffung von Büro- und Wohnflächen wird seitens des Immobilienentwicklers angedacht.

Weitere Informationen:

www.3si.at

ÜBER DIE 3SI IMMOGROUP

Die 3SI Immogroup ist ein seit drei Generationen bestehendes Wiener Familienunternehmen, das sich auf die Revitalisierung und Entwicklung von Zinshäusern sowie den hochwertigen Ausbau von Dachböden spezialisiert hat. Neben der Sanierung historischer Bausubstanz trägt die 3SI Immogroup als Bauträger seit Jahren auch aktiv zu nachhaltiger Wohnraumschaffung im Neubausegment bei.

Das Familienunternehmen mit neuem Sitz in der Tegetthoffstraße 7 zwischen Oper und Albertina hält aktuell über 100 Zinshäuser mit einer Gesamtfläche von mehr als 120.000 Quadratmetern in seinem Bestand. Mit fünfzig MitarbeiterInnen und jährlichen Investitionen im dreistelligen Millionenbereich zählt die 3SI Immogroup zu den führenden Projektentwicklern in Wien und Graz.

Rückfragen & Kontakt:

Markus Sedlacek, M.A.

AD Consult GmbH

+43 664 1991629

markus.sedlacek @ adconsult.at

Singerstraße 8 / Top 6, 1010 Wien

www.adconsult.at