Sachslehner: „Fehlende Distanz der KPÖ zu Kriegsverbrechern macht sprachlos“

Umgehende Entschuldigung sowie Distanzierung der KPÖ-Parteiführung unerlässlich

Wien (OTS) - „Die offensichtlich fehlende Distanz der Grazer KPÖ zu Kriegsverbrechern macht sprachlos“, betont die Generalsekretärin der Volkspartei, Laura Sachslehner, bezugnehmend auf ein nun publik gewordenes Foto, das Kurt Luttenberger, KPÖ-Gemeinderat in Graz, eine italienische Resistenza-Fahne haltend vor dem Grab von Alexander Sachartschenko in der Ostukraine zeigt. Der prorussische Politiker und Milizenführer ist für zahlreiche Kriegs- und Menschenrechtsverletzungen verantwortlich. „Dieser Vorfall zeigt einmal mehr deutlich, dass die KPÖ ihrer Verantwortung als Bürgermeisterpartei in Graz weiterhin nicht gerecht wird und es partout nicht schafft, Abstand zu autoritären Regimen und Politikern zu halten. Eine umgehende Entschuldigung sowie Distanzierung der KPÖ-Parteiführung ist unerlässlich“, so Sachslehner.

