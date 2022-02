SPÖ-Krainer: OLG-Präsident verdeutlicht Notwendigkeit des ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschusses

Wien (OTS/SK) - „Ich bin dankbar für die klaren Worte des OLG-Innsbruck-Präsidenten Schröder in einem Interview, in dem er die gründliche Aufarbeitung des ‚System Pilnacek‘ fordert“, so der Fraktionsführer der SPÖ im ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss, Jan Krainer, heute, Sonntag. Die Aussagen Schröders würden einmal mehr die Notwendigkeit des U-Ausschusses verdeutlichen. Krainer sieht sich zudem in der Forderung bestärkt, dass Wolfgang Sobotka den Vorsitz im U-Ausschuss wegen Befangenheit zurücklegen muss: „Wenn Sobotka schon nicht auf verschiedene Politiker*innen aller Parteien hört, dann soll er zumindest auf erfahrene Richter, wie es der OLG-Präsident ohne Zweifel ist, hören!“, so Krainer. **** (Schluss) lp

