Bahntest 2021: Hohe Zufriedenheit mit Mariazellerbahn

LR Schleritzko: „Unsere blau-gelbe Himmelstreppe punktet mit Pünktlichkeit, Sauberkeit und Komfort“

St. Pölten (OTS/NLK) - Im September 2021 führte der „VCÖ – Mobilität mit Zukunft“ im Rahmen des jährlichen Bahntests eine Fahrgastbefragung in der Himmelstreppe der Mariazellerbahn durch. Die Ergebnisse sind überaus positiv. „98 Prozent der Befragten gaben an, sie seien sehr zufrieden bis zufrieden mit der Bahn. Unsere blau-gelbe Himmelstreppe punktet bei den Fahrgästen besonders mit Pünktlichkeit, Sauberkeit und Komfort. Die Mariazellerbahn präsentiert sich also einmal mehr als attraktive Alternative zum Auto – zuverlässig, bequem und klimaschonend“, informiert Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

Erhoben wurden verschiedene Parameter wie Sauberkeit, Komfort oder Zugverbindungen. 98 Prozent der befragten Fahrgäste waren mit ihrer Fahrt sehr zufrieden bis zufrieden. Ebenfalls 98 Prozent hoben die Pünktlichkeit des Zugs hervor und sogar 99 Prozent bewerteten den Zug als sehr sauber. Ein Drittel der Befragten ist fast täglich mit der Mariazellerbahn unterwegs, ein weiteres Drittel mehrmals in der Woche bzw. im Monat. „Das so positive Feedback unserer Kundinnen und Kunden macht uns stolz. Besonders erfreulich sind die hohen Zufriedenheitswerte mit unserem Zugpersonal. 97 Prozent erlebten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als sehr freundlich und 95 Prozent als sehr hilfsbereit. Eine tolle Anerkennung ihrer tagtäglichen engagierten Arbeit“, ergänzt Niederösterreich Bahnen Geschäftsführerin Barbara Komarek.

Der VCÖ-Bahntest ist eine jährlich durchgeführte Erhebung zum Bahnfahren in Österreich. Am Bahntest 2021 nahmen insgesamt 8.800 Fahrgäste in den Zügen von sieben Bahnunternehmen teil.

Weitere Informationen: Niederösterreich Bahnen, Katharina Heider-Fischer, Bakk., Kommunikation, Telefon: +43/2742 360 990-1311, Mobil: +43/676 566 24 53, Internet: www.niederoesterreichbahnen.at

