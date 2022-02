FPÖ – Seidl: Immer weniger Fachärzte für Kinder- und Jugendheilkunde in Wien

SPÖ-Wien ist seit Jahren untätig – Hacker muss sofortige Aufstockung durchsetzen

Wien (OTS) - „Obwohl die Bevölkerung Jahr für Jahr in Wien wächst, reduziert man die Fachärzte für Kinder- und Jugendheilkunde mit Kassenverträgen. Hatte Wien im Jahr 2010 noch 91 Ärzte mit Kassenverträgen, so waren es Ende 2021 nur mehr 71. Die FPÖ weist seit Jahren auf diesen Missstand hin und hat bereits unter der ehemaligen SPÖ-Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely unzählige Anträge gestellt, um dieses augenscheinliche Problem endlich zu lösen. Leider ist die SPÖ aber bis heute untätig geblieben“, kritisiert der Gesundheitssprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Wolfgang Seidl, der sich auch über das Schweigen des pinken Jugendstadtrates Wiederkehr in dieser Frage wenig verwundert zeigt.

Der sonst so wortgewaltige Stadtrat Peter Hacker ist hier dringend gefordert, mit der ÖGK über eine massive Aufstockung von Kinder- und Jugendfachärzten mit Kassenverträgen zu verhandeln. Denn bei über 150.000 Kindern und Jugendlichen bedeutet das, dass jeder Kassenarzt dieser Fachrichtung etwa 2.200 potentielle Patienten zu betreuen hat. „Diese einfache Rechnung sollte Grund genug sein, sich als Stadtrat nunmehr dieser Thematik zu widmen und hier endlich Ergebnisse zu präsentieren“, bekräftigt der Wiener FPÖ-Gesundheitsstprecher.

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

presse @ fpoe-wien.at

www.fpoe-wien.at