Vierteiliger „ORF III Themenmontag“: Neuer „Restaurant-Check: Was kommt wirklich auf den Teller?“

Außerdem: „MERYN am Montag: Vitamine – Ihre Fragen“

Wien (OTS) - Der „ORF III Themenmontag“ am 21. Februar 2022, ab 20.15 Uhr, steht ganz im Zeichen der Ernährung: Zu Beginn macht eine ORF-III-Neuproduktion den „Restaurant-Check“ und fragt: „Was kommt wirklich auf den Teller?“. Danach zeigt ORF III in zwei weiteren Dokumentationen, wie mit Lebensmitteln getrickst wird, um möglichst günstige Produkte auf den Markt zu bringen. Zum Abschluss wirft der Themenabend einen weiteren Blick hinter die Fassaden von Restaurantküchen.

Im Vorabend befasst sich „MERYN am Montag“ (18.45 Uhr) mit Publikumsfragen zum Thema Vitamine. Sie liefern Energie, unterstützen das Immunsystem und sind an der Blutbildung sowie an zahlreichen Stoffwechselprozessen beteiligt. Was sollte man essen, um genügend Vitamine zu sich zu nehmen? Wie kann man Mangelerscheinungen erkennen? Und für wen sind Vitamin-Supplemente geeignet? Zu Gast bei ORF-III-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn ist dazu Bianca Itariu, Fachärztin für Innere Medizin und Adipositas-Spezialistin.

Der „ORF III Themenmontag“ startet mit der Neuproduktion „Restaurant-Check: Was kommt wirklich auf den Teller?“ (20.15 Uhr). Wer ins Restaurant geht, nimmt an, dass sein Essen dort frisch gekocht wird. Doch in gewissen Preislagen ist es längst gang und gäbe, dass industriell vorgefertigte Speisen nur mehr aufgewärmt werden – dieser Trend lässt sich vor allem bei Beilagen, Eiern und Süßspeisen beobachten. Ein großes industrielles Räderwerk bedient diesen Markt diskret. Die Kundinnen und Kunden sollen möglichst wenig davon merken, was in den Küchen abgeht. Was also erwartet uns wirklich, wenn wir essen gehen? Welcher Wirt kauft noch selbst die Kartoffeln auf dem Markt, bevor er sie kocht, schält, presst und zu einem echten Kartoffelpüree verarbeitet? Und bei wie vielen anderen kommt diese Beilage fertig aus der Packung.

Danach geht es mit „Fake Food – Die Tricks der Lebensmittelfälscher“ (21.05 Uhr) weiter, gefolgt von der Doku „Lege packt aus: Schummelei bei Fertigprodukten“ (21.55 Uhr). Abschließend kehrt ORF III noch einmal ins Restaurant zurück und zeigt „Frisch auf den Tisch: Die Wahrheit über Restaurants“ (22.45 Uhr).

