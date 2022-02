Polizei-Spitzensportler Strolz trägt österreichische Fahne bei Olympia-Abschlussfeier

Innenminister Gerhard Karner gratuliert dem bisher erfolgreichsten österreichischen Athleten

Wien (OTS) - Für die Schlussfeier der Olympischen Winterspiele am 20. Februar 2022 im Nationalstadion von Peking wurde der Polizist und Kombinations-Olympiasieger Johannes Strolz als Fahnenträger bestimmt. „Es freut mich ganz besonders, dass ein Polizei-Spitzensportler dafür ausgewählt worden ist, die österreichische Fahne bei der Olympia-Abschlussfeier in Peking zu tragen – das ist eine ganz besondere Ehre und Auszeichnung für diesen großartigen Sportler“, sagt Innenminister Gerhard Karner am 18. Februar 2022 in Wien.

Karner ergänzt: „Der Skisport ist Teil unserer österreichischen Identität und ein wesentlicher Bestandteil unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Johannes Strolz hat gerade in Zeiten großer Herausforderungen vielen Menschen in unserem Land eine große Freude bereitet.“

Der 29-jährige Vorarlberger ist bisher mit einer Gold- und einer Silbermedaille der erfolgreichste österreichische Athlet in Peking. Er hat am 19. Februar 2022 im Teambewerb eine weitere Chance auf eine Medaille.

