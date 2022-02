Welttag der sozialen Gerechtigkeit: AK fordert Stärkung des Sozialstaats

AK Präsidentin Anderl: Sozial gerecht ist, was ein gutes Leben für alle ermöglicht

Wien (OTS) - „Sozial gerecht ist, was ein gutes und planbares Leben für alle ermöglicht“, so skizziert AK Präsidentin Renate Anderl ihre Vision von sozialer Gerechtigkeit anlässlich des gleichnamigen UNO Welttages am 20. Februar. „In der Corona-Krise hat unser Sozialstaat gezeigt, was er kann – aber es wurde auch deutlich, wo wir ihn verbessern müssen“, so Anderl weiter. „Die Pandemie hat sich längst zu einer sozialen Krise ausgeweitet, in der gesellschaftliche Ungleichheiten stärker sichtbar wurden. Jetzt muss Armut bekämpft und ein gutes Leben für alle im Vordergrund des Handelns der Bundesregierung gerückt werden. Die Arbeiterkammer sieht daher ihre Forderung nach einem höheren Arbeitslosengeld als besonders dringlich.

„Soziale Gerechtigkeit muss sein – nicht nur an diesem Welttag, sondern jeden Tag. Dafür setzen wir uns ein“, sagt AK Präsidentin Renate Anderl. „Jedes Jahr beraten wir mehr als zwei Millionen Menschen, übernehmen 75.000 Rechtsvertretungen und holen das Geld zurück, das den Mitgliedern zusteht – wir machen Österreich so Stück für Stück gerechter.“ In den Beratungen werde ganz deutlich, welche Probleme die Beschäftigten hätten. Auf dieser Grundlage fordert die AK die Stärkung des Sozialstaats und Verbesserungen in vielen Feldern: „Die Bundesregierung hat viele Bereiche viel zu lange vernachlässigt. Wir brauchen dringend mehr Personal und Geld in der Pflege, in den Kindergärten, in den Schulen, im Kampf gegen die Klimakrise. Die öffentliche Hand hat hier eine wesentliche Verantwortung, diese wichtigen Ressourcen bereitzustellen und damit Beschäftigung zu schaffen“, sagt Anderl.

„Soziale Gerechtigkeit bedeutet, dass alle Menschen, die in Österreich leben, die gleichen Chancen haben: dass nicht die Herkunft, das Geschlecht oder wie viel man erbt, entscheiden, wie groß die Chancen auf Bildung, Arbeit und Gesundheit sind“, sagt Anderl.

