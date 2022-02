AXA XL befördert Francesca De Rosa zur Leiterin für Bau- und Ingenieurwesen in der Reinsurance-Abteilung

Zürich (ots/PRNewswire) - AXA XL hat heute Pläne bekannt gegeben, Francesca De Rosa mit Wirkung zum 1. Juni zur Leiterin für Bau- und Ingenieurwesen in der Reinsurance-Abteilung zu befördern.

Im Rahmen ihrer neuen Tätigkeit wird De Rosa das Bau- und Ingenieurwesen sowie das Vertrags- und fakultative Portfolio von AXA XL für internationale und US-amerikanische Kunden leiten. Sie wird für die Konzeption und Umsetzung der Portfoliostrategie verantwortlich sein.

Die in Zürich ansässige Francesca De Rosa ist die Nachfolgerin von Toni Vukadinovic.

Bertrand Romagne, Chief Executive in Europa und Chief Underwriting Officer für Schaden und Unfall in der Reinsurance-Abteilung, erklärte dazu: „Wir danken Toni für seine wertvollen Beiträge zum Unternehmen und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute."

Romagne fügte hinzu: „Die Bauindustrie ist aufgrund der weltweiten Pandemie mit großen Störungen konfrontiert. Verzögerungen bei Projekten, Materialknappheit und Fachkräftemangel stellen die Branche immer wieder vor neue Herausforderungen."

„Sicherzustellen, dass wir diesen sich fortwährend verändernden Risiken stets einen Schritt voraus sind, ist der Schlüssel zur Umsetzung unserer „Payer-to-Partner"-Strategie für unsere Kunden. Die richtige Führungskraft an Ort und Stelle zu haben, ist zentral für unsere Strategie und ich glaube, dass Francescas umfassende Erfahrung im Versicherungsgeschäft und ihr Wissen sie ideal dafür positionieren, unsere Kunden zu betreuen."

Francesca De Rosa verfügt über mehr als 15 Jahre Versicherungs-Erfahrung in den Bereichen nachgeschaltete Energie, Immobilien- und Ingenieurwesen sowohl in der Versicherung als auch in der Rückversicherung in Europa, dem Nahen Osten und Afrika, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika.

Zuletzt war sie stellvertretende Leiterin der Abteilung Construction/Engineering Treaty and Facultative und Underwriting Manager. Sowohl bei AXA XL als auch bei Catlin hatte sie ab 2011 schrittweise leitende Positionen inne. Zuvor war sie in verschiedenen Positionen im Versicherungsgeschäft tätig, unter anderem bei Infrassure, der Munich Re Italia Spa und der Zurich Insurance Company.

Francesca De Rosa ist zudem Vorstandsmitglied der International Association of Engineering Insurance – und Leiterin der Ständigen Arbeitsgruppe Statistik.

