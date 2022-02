Wölbitsch: Teuerungsgesetz in Wien gehört endlich abgeschafft

Undifferenzierte Kritik der Wiener SPÖ – Bund entlastet, Wien belastet

Wien (OTS) - „Während auf Bundesebene alles daran gesetzt wird, die Menschen nachhaltig zu entlasten, werden in Wien weiterhin automatisch die Gebühren und Abgaben erhöht. Damit muss Schluss sein. Es ist höchste Zeit, das Wiener Teuerungsgesetz endlich abzuschaffen!“, so VP-Klubobmann Markus Wölbitsch. Die aktuelle undifferenzierte Kritik der SPÖ erinnere eher an Heuchelei. „Bevor man mit dem Finger auf andere zeigt, sollte man sich lieber um die eigenen Hausaufgaben kümmern“, so Wölbitsch weiter.

Fakt sei, dass die Stadtregierung mit dem Valorisierungsgesetz dafür sorgt, dass im aktuellen Jahr die Wiener Haushalte und Wiener Unternehmen mit einer Mehrbelastung in der Höhe von rund 50 Mio. Euro konfrontiert werden. „Anstatt per Twitter reine Polemik betreiben, sollte sich beispielsweise Bundesgeschäftsführer Deutsch im Wiener Gemeinderat und Landtag lieber dafür einsetzen, diese Teuerung endgültig abzuschaffen“, so Wölbitsch weiter.

„Wir werden nicht müde, weiterhin zu betonen, dass dieser automatische Teuerungsprozess endlich der Vergangenheit angehören muss. Denn der Weg aus der Krise führt über Entlastung und nicht über neue Belastungen und Gebührenerhöhungen. Das Valorisierungsgesetz ist ebenso antidemokratisch und muss daher so schnell wie möglich beseitigt werden“, so Wölbitsch abschließend, der auch neuerliche entsprechende Initiativen im Gemeinderat ankündigt.

