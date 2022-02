Crown Sterling kündigt die bevorstehende Notierung von Crown Sovereign (CSOV) an der BitMart-Börse an

Newport Beach, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Crown Sterling Limited LLC, ein Anbieter von Verschlüsselungs- und Digital-Asset-Lösungen, kündigt an, dass sein Crown Sovereign (CSOV) High-Utility-Token am Dienstag, den 22. Februar 2022, an der BitMart Exchange notiert werden soll. BitMart Exchange ist eine Kryptowährungsbörse, die in den Vereinigten Staaten gegründet wurde und mit neun Millionen Nutzern in 180 Ländern eine der wichtigsten globalen Börsen ist. Unterstützt durch ein quantenresistentes Blockchain-Sicherheitsprotokoll ermöglicht CSOV den Nutzern, die quantenresistenten und komprimierten Produkte und Dienstleistungen von Crown Sterling zu nutzen und daran teilzunehmen.

Crown Sterling wird heute um 12:00 Uhr Pacific / 15:00 Uhr Eastern eine Telefonkonferenz für Token-Inhaber veranstalten, um über die bevorstehende Börsennotierung und neue technische Entwicklungen zu informieren.

„Nach monatelanger Arbeit wird dies die erste von mehreren für dieses Jahr geplanten Börseneinführungen in den USA sein. Dies ist sehr aufregend, da alle US-Bürger ohne Einschränkung sehr bald in der Lage sein werden, an der CSOV und der Revolution der persönlichen Datensouveränität teilzunehmen. Wir haben so viele leistungsstarke Produkte, die 2022 und 2023 auf den Markt kommen, von quantenresistenter Verschlüsselung und Messaging bis hin zu NFT-Sammelobjekten und mathematischer Kompression/dezentraler Speicherung. Ich bin sehr dankbar, dass ich diese Bemühungen für mehr Meinungsfreiheit und Dateneigentum leiten darf", erklärte Robert Grant, CEO und Gründer von Crown Sterling.

Crown Sterling hat vor kurzem seine Desktop Native App & Wallet gestartet. Die App ermöglicht es den Inhabern von CSOV, ihre Token zu speichern, Überweisungen in die und aus der Wallet vorzunehmen und auf die Details der Freischaltung des privaten Tokenverkaufs zuzugreifen. Die Token-Inhaber können die Mail-Funktion der App außerdem dazu nutzen, um verschlüsselte Nachrichten und digitale Assets mit dem firmeneigenen kryptografischen Protokoll CrownEncrypt™ zu senden.

Angesichts der Tatsache, dass sich Daten zum wertvollsten Gut des digitalen Zeitalters entwickeln, dient das CSOV als Instrument, das es Einzelpersonen ermöglicht, ihre Daten in einer Ära der weitgehend unregulierten Big-Tech-Verletzlichkeit und Monopolisierung zu schützen, zu kontrollieren und zu verwerten. Wenn Sie mehr über CSOV und andere Technologieangebote von Crown Sterling erfahren möchten, werden Sie Mitglied der Community auf Telegram und folgen Sie uns auf Twitter.

Crown Sterling ist ein Pionier auf dem Gebiet der Technologien für die Souveränität persönlicher Daten. Die Crown Sterling Chain ist ein Live-Netzwerk auf der Polkadot-Blockchain und ist das erste, das eine quantenresistente One-Time-Pad-Verschlüsselung als Option für die Zustandsübergangsfunktion einer Blockchain implementiert, die den Prozessablauf von Transaktionen in einem Netzwerk darstellt. Der Crown Sovereign (CSOV), ein quantenresistenter Utility Token, ermöglicht den Nutzern die Teilnahme an der breiten Palette von Produktangeboten, einschließlich quantenresistenter Kryptographie und NFTs sowie anderer zukünftiger Kompressionstechnologien. Crown Sterling freut sich darauf, die führende Plattform für Daten- und Digital Asset Management zu werden. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.crownsterling.io/.

